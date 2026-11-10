不限身分免費吃 南京「零元麵館」爆人潮 鄰居抗議了

零元麵館只提供素麵。(取材自紫牛新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 南京兩家零元麵館不分身分免費供餐，吸引大量民眾排隊，也引來主管機關介入與鄰近商戶抱怨營收受衝擊。

南京市近日出現兩家「零元麵館」，每天無門檻免費供應素麵，吸引排隊隊伍長達百米。這兩家分別位於江寧區殷巷與雨花台區岱山的麵館，不限年齡與經濟條件，每天出麵上千碗，為不少民眾解決用餐問題。兩區市場監管局與街道辦事處已進一步介入，進行食品安全抽檢並協助維持隊伍秩序，確認麵館證照齊全且屬合規經營。

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根據揚子晚報與紅星新聞報導，經營者張先生過去經營自助餐，因感念菜色多易浪費且成本高，遂改開零元麵館。他表示，開店是為了多做善事，並明確宣示未來「不可能收費」。麵館每周二休息，目前單店每日用餐人數已破千人。求職者潘先生表示，自己暫無固定住處，靠免費麵解決了一餐，前一天聽說免費供餐，排了十多分鐘吃到麵，隔天再度前來，非常感激尚未謀面的老闆；也有獨居長者來吃過多次，省去煮飯麻煩，甚至計畫加入志工行列。

免費供餐在網路上引發熱烈討論與看法兩極的評價，許多網友留言大讚，「不查身分能避免弱勢者因開證明而尷尬，經營者的善舉非常溫暖人心」；但也有一部分網友留言質疑，「公益資源應優先照顧真正有需要的人，無盈利模式下能撐多久」；同時，部分周邊麵館商戶也留言抱怨，店裡日營業額下降了2000元，小本生意被衝擊到，打算租約到期後退租搬走。

殷巷店與岱山店分別於10月與11月初開業，食客多為長者、環衛工人及外送員。然而，免費供餐也對周邊低價餐飲商家造成不同程度衝擊，一家距離百米的板麵店因營業額下滑正考慮重新找店面；一家經營15年的低價炒麵店甚至因客人銳減而裁減員工。不過也有稍遠的商戶認為定位不同，影響有限。

江寧區市場監督管理局表示，相關情況已有部門牽頭協調。秣陵街道指出，已派員提醒食品安全事項、協助維持排隊秩序，後續也會留意長者等候時的安全。

面對周邊業者的擔憂，老闆張先生與黃店長回應指出，麵館僅提供單一素麵，顧客若想吃其他飯菜仍會去周邊餐館，兩者滿足的需求有所區別。雖然張先生原先規畫拓展至10家店、每日供應5000碗，但考量每月開支不小，現階段將先增設一家再作安排，如何在行善與區域餐飲生態間取得平衡，仍待後續觀察。

零元麵館門口便排起長隊。（取材自央廣網）

不到11點，零元麵館門口便排起長隊。(取材自紫牛新聞)