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紅色教育變調？武漢幼兒園辦長征運動會 幼兒背炸藥包

中國新聞組╱北京10日電
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幼兒背炸藥包畫面。(視頻截圖)
幼兒背炸藥包畫面。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

武漢幼兒園以長征主題辦運動會，要求幼兒背炸藥包道具，引發網友質疑紅色教育過度且不符幼兒理解能力，文章呼籲以更適合的方式傳遞歷史與和平價值。

武漢一所幼兒園近日籌備以「長征小紅軍」為主題的運動會，竟要求家長為每名幼兒製作簡易「炸藥包」作為活動道具，還附上參考圖片。相關聊天截圖曝光後，引發網友質疑以紅色教育為名，讓幼兒背著炸藥包參加遊戲，究竟是否合適？

據社群平台流傳的聊天截圖，幼兒園要求家長配合製作道具，每名孩子都要準備一個簡易炸藥包。參考圖片中，幼童背著手工製作的炸藥包，畫面雖然帶有童趣，卻也讓不少人感到不妥。相關討論發酵後，部分文章已遭下架。

幼兒園舉辦長征主題活動，初衷可能是希望孩子透過情境體驗，認識歷史、感受長征精神。支持者或許認為，這只是模擬歷史場景，並非真正接觸武器，沒有必要過度解讀。

但教育的出發點良善，不代表採取的方式就一定恰當。對幼兒而言，炸藥包並非一般遊戲道具，而是與爆炸、傷亡及戰爭緊密相連的武器符號。年紀尚小的孩子，或許能理解互相幫助、克服困難，卻未必能明白戰爭的殘酷、生命的重量，以及武器所代表的傷害。

如果歷史教育超出孩子的認知能力，即使活動安排得再熱鬧，也可能讓教育目的走樣。孩子背著炸藥包奔跑、遊戲，未必能理解長征途中犧牲與堅持的意義，反而可能形成「打仗就是背著炸藥包玩遊戲」的片面印象。

更值得教育工作者思考的是，幼兒階段的教育核心，應是培養安全感、同理心與對世界的基本認知。紅色教育可以進入幼兒園，但內容必須符合孩子的理解能力。若希望孩子體驗艱難，可以設計翻山越嶺的體能遊戲；想讓孩子學會互助，可以安排抬擔架、搭橋或運送物資等團隊任務；也可以透過英雄故事、繪本及生活體驗，讓孩子認識歷史。

這些活動同樣能傳遞團結、勇敢與珍惜和平的價值，不必把武器符號提前帶進童年。

報導稱，和平教育的目的，是讓孩子理解生命可貴、和平得來不易，而不是讓他們對戰爭道具習以為常。歷史啟蒙若缺乏專業考量，原本希望種下愛國情懷，反而可能造成錯誤認知。

這場爭議提醒教育工作者，不能只重視活動主題是否吸睛，更應思考孩子真正能理解什麼。把武器留在歷史裡，把溫柔還給童年，或許才是幼兒教育更應堅守的原則。

讓孩子製作炸藥包已在幼兒園中蔚然成風。(視頻截圖)
讓孩子製作炸藥包已在幼兒園中蔚然成風。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 爭議在於園方要求家長替幼兒製作「炸藥包」道具，還讓孩子背著參與活動。外界認為這把戰爭符號帶進幼兒教育，可能不符合年齡與認知發展。

  • 文章認為炸藥包不只是遊戲道具，而是和爆炸、傷亡、戰爭緊密相關的符號。幼兒難以理解其歷史意義，反而可能把戰爭簡化成好玩的情境。

  • 文章建議改用翻山越嶺的體能遊戲、抬擔架、搭橋、運送物資等團隊任務，或透過英雄故事、繪本與生活體驗，讓孩子在安全、可理解的方式中認識歷史。

武漢

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