陝西家暴男在會所殺妻子等3人後自殺 曾舉報會所涉黃

白蛇溝附近的卡點。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 陝西商南縣發生孫某軍持刀殺妻與親屬、致3死2傷後逃入深山，警方動員逾500人搜捕，最終在廢棄房屋發現其已自殺身亡。

陝西商南縣日前發生重大刑案，41歲男子孫某軍疑因情感糾紛持刀行凶，造成三人死亡、兩名出警人員受傷，隨後攜刀逃入深山。警方動員超過500人進山搜捕，歷時約53小時，兩天後在一處距縣城約25公里的廢棄房屋發現孫某軍屍體，確認他已自殺身亡。事件一度令當地居民人心惶惶，部分留守老人甚至在夜間將砍柴刀放在門後防身。

綜合極目新聞、新京報報導，案件發生於4日凌晨，涉及縣城內一處會所及兩個相距不足三公里的小區。4日4時許，警方接到嫌疑人孫某軍報警稱，該會所內疑似涉黃。

據目擊者及當地居民透露，孫某軍駕車沿商鄖路往青山鎮、湘河鎮方向逃跑，途中發生碰撞，車輛損壞後棄車進入白蛇溝深山。當地山林海拔約800米，雜木叢生、地勢複雜，增加搜尋難度。警方出動警犬、無人機，並在周邊設卡，聯合村鎮幹部及村民展開地毯式搜捕，參與人數超過500人。

嫌犯在逃期間，附近村莊居民生活受到嚴重影響。當地一名獨自照顧孫子的周姓婦人表示，警方曾上門排查，村幹部也多次提醒居民注意安全。由於擔心嫌犯夜間闖入，她每天提早吃晚飯，拴好大門後不敢開電視，也不敢製造太大聲響，甚至在門後放置砍柴刀，準備在遭遇襲擊時自衛。直到6日得知嫌犯身亡，她才終於放下心頭大石。

隨著案情逐漸曝光，孫某軍的家庭背景也受到關注。據親屬透露，他早年曾在陝西、河南一帶金礦工作，返鄉後靠駕駛三輪車運送石料維生，數年前因心臟病接受手術。孫某軍與妻子王蘭育有一對10歲及13歲的子女，案發時兩人尚未離婚。另一名遇害女子黃曉是王蘭的親戚，至於遇害男子，親屬表示並不認識。

據悉，孫某軍過去曾對妻子施暴，王蘭曾報警並因傷勢較重住院，黃曉也曾出面調解夫妻關係。不過，具體犯案動機仍有待警方進一步調查。

目前王蘭已經安葬，兩名孩子由叔叔及祖父母照顧。當地政府表示，將協調民政等部門對涉事家庭提供生活救助、心理疏導及精神撫慰，尤其加強對兩名未成年子女的幫扶。隨著搜捕行動結束，商南縣城及周邊村莊的生活秩序已逐步恢復。

涉事會所被貼封條。（取材自極目新聞）