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西安男開挖掘機強拆官衙、沒人阻止 網猜：八成被賴帳

中國新聞組／北京10日電
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西安一男子開挖掘機破壞政務中心建築。網傳圖片顯示，大樓台階被破壞，鏟斗挖下一大塊...
西安一男子開挖掘機破壞政務中心建築。網傳圖片顯示，大樓台階被破壞，鏟斗挖下一大塊門頭。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

西安西鹹新區一名男子駕挖掘機闖入政務中心破壞建築，現場無人受傷；網傳其疑因工程款或拆遷補償爭議犯案，警方已控制並持續調查。

▲ 影片來源：X平台＠wangjupaian（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

陝西西安市西鹹新區灃東新城政務服務中心9日發生罕見破壞事件，一名男子駕駛挖掘機闖入大樓，拆毀大門、門頭及外牆，並輾壞廣場台階，至少六處建築結構受損。據了解，機構大樓裡面有人拍照但沒人阻止，警方隨後趕到現場將男子控制，事件中無人受傷。網上流傳消息指出，男子疑因政府拖欠工程款或拆遷補償款，長期追討無果而採取激烈行動，但官方尚未公布其作案動機。

綜合媒體報導，西鹹新區公安局9日晚發布警情通報，當日上午11時許，一名47歲胡姓男子使用工程機械損毀政務中心建築物，民警接報後到場將其控制，案件正在調查，男子已被採取刑事強制措施。

事發地點為灃東新城政務服務中心1號樓，挖掘機不僅破壞正門門頭及台階，樓宇背側和園區其他建築的外立面、附屬構件也有不同程度損毀。目擊者稱，整個過程持續約一小時，挖掘機駕駛員一度阻止他人靠近，中心工作人員緊急疏散。現場其後拉起警戒線，部署警車及警力勘察取證。政務中心一度暫停辦理業務，當天下午3時許部分窗口恢復辦公，官方稱當天下午已恢復正常。

至於男子犯案原因，網上流傳多種說法。有消息指出，涉事男子此前曾在社交平台發布討薪求助信息，疑因工程款遭拖欠而發洩不滿。另有當地居民表示，事件可能涉及政府拖欠村民拆遷補償款及過渡安置費。

一名自稱當地居民的胡姓男子透露，灃東新城約10年前開始拆遷，部分村民至今仍未回遷，住房及過渡費問題長期未獲解決。他聲稱，當地涉及的欠款可能高達30多億元人民幣（約4.5億美元），部分家庭多年在外租屋生活，還要負擔老人及子女開支，經濟壓力沉重。不過，相關欠款數字及說法尚未獲官方證實。

胡姓居民又稱，涉事男子疑為當地村民，長期追討款項未果，最終駕駛挖掘機破壞政務中心建築。他認為，事件反映部分拆遷居民長期面對安置及補償問題，生活壓力難以承受。

在海外X平台，不少華人網民叫好：「國人終於學會如何表達『抗議』，拉條橫幅在政府門口站一天別人叼都不叼，這樣做才正確。一旦開始效仿，地方政府被衝擊只是時間問題。」「這下輪到政府被強拆了。」

事件影片在網路流傳後引起熱議，不少網民關注地方政府拖欠工程款及拆遷補償的問題，也有人質疑為何民眾長期維權仍無法解決訴求。目前警方尚未公布男子與政務中心之間的具體糾紛，也未證實網傳欠款金額及作案原因，案件仍待進一步調查。

精華 FAQ

  • 事件發生於陝西西安市西鹹新區灃東新城政務服務中心，時間是9日上午11時許。涉事男子駕駛工程機械闖入1號樓，造成建築物多處損毀，警方到場後將其控制。

  • 挖掘機破壞了正門門頭、外牆與廣場台階，連樓宇背側及園區其他建築外立面也受損，至少6處建築結構遭破壞。整起事件未傳出人員受傷，工作人員已緊急疏散。

  • 網上流傳說法指男子可能因工程款或拆遷補償久拖未決而不滿，也有居民提到安置費爭議，但這些都未獲官方證實。警方已對47歲胡姓男子採取刑事強制措施，案件仍在調查。

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