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隕石砸進石家莊農田、最重單體35公斤 數百人連夜尋寶

中國新聞組／北京10日電
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11月6日，河北、河南等地網友發視頻稱，天空中出現火流星。（取材自快科技）
11月6日，河北、河南等地網友發視頻稱，天空中出現火流星。（取材自快科技）

AI摘要

文章摘要整理：

河北石家莊發生罕見火流星墜落事件，最大單體隕石達35公斤，引來各地隕石獵人連夜搜尋，也因搶尋與土地使用問題引發關注。

▲ 影片來源：X平台＠benzhou327（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

河北石家莊近日遭遇罕見火流星墜落事件。11月6日傍晚，一道火流星劃過華北上空，隨後墜落在石家莊市鹿泉區，隕石散落於農田及廠房周邊，吸引全國各地數百人「隕石獵人」趕赴現場連夜搜尋。最新消息指出，這次墜落的最大單體隕石重達35公斤，另有大量大小不一的碎片被尋獲。

據新京報報導，11月8日，隕石獵人俞斌在當地一名農戶家中找到一塊重約20公斤的隕石，推測很可能是此次火流星墜落的主要部分。隕石斷面可見金屬顆粒，據稱與當晚火流星呈現多彩光芒有關。俞斌計畫與農戶協商收購，並將部分樣本捐贈給中國科學院。

據IT之家10日報導，這次墜落的最大單體隕石重達35公斤。當地村民撿獲的隕石外觀呈灰色，質地類似水泥，能被磁鐵吸附。經初步鑒定，樣本屬於L6型普通球粒隕石，在隕石市場並不算稀有，過去交易價格約每克100元人民幣（約15美元）。

砸進石家莊農田的隕石。（取材自快科技）
砸進石家莊農田的隕石。（取材自快科技）

不過，這次隕石的價值不僅在於重量，更在於它屬於目擊墜落隕石。由於從太空進入地球後不久便被尋獲，受到地面風化及汙染的程度較低，能保留較完整的原始物質，對研究太陽系早期形成及推算天體軌道具有科研價值。

消息傳出後，大批隕石愛好者攜帶金屬探測器連夜趕往鹿泉區，甚至有人跨省前來尋寶。然而，人潮也為當地居民帶來困擾，部分搜尋者未經允許闖入農田、踩踏農作物，甚至擅自進入私人廠房及土地，引發糾紛。

隕石究竟屬於誰，也成為外界關注焦點。目前中國尚未制定專門針對隕石歸屬的法律。據律師說法，若隕石具有重要科研價值，涉及自然資源範疇，可能依「民法典」第250條認定為國家所有；若不具備重要科研價值，則可能適用先占原則，由拾得人取得所有權。發現者若將具有科研價值的隕石交予國家，亦可能獲得相應獎勵。

至於隕石是否帶有輻射，專業人士表示，隕石在太空中雖會受到宇宙射線照射，但產生的宇宙成因核素含量極低，輻射水平通常低於日常地面岩石，一般近距離接觸不會對人體健康造成威脅，只有極少數特殊類型隕石的放射性可能稍高。

隕石砸進石家莊農田現場。（視頻截圖）
隕石砸進石家莊農田現場。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 11月6日傍晚，火流星墜落石家莊鹿泉區，隕石散落農田與廠房周邊，已知最大單體重達35公斤，另有多塊大小不一的碎片被陸續尋獲。

  • 因為它屬於目擊墜落隕石，剛進入地球不久就被找回，受風化與污染較少，能保留較完整原始物質，對研究太陽系早期形成很有價值。

  • 中國尚無專門隕石歸屬法律，若具重要科研價值可能屬國家所有，否則可依先占原則處理；專家也表示一般隕石輻射低，近距離接觸多半無害。

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