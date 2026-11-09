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全家都長壽 四川老壽星過生日 110歲沒病痛 3個弟弟也都近百歲

中國新聞組／北京9日電
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四川井研縣110歲人瑞陳淑群近日歡度壽辰，家人、親友及鄉鄰齊聚一堂，為她慶生。（...
四川井研縣110歲人瑞陳淑群近日歡度壽辰，家人、親友及鄉鄰齊聚一堂，為她慶生。（取材自封面新聞／井研縣融媒體中心）

AI摘要

文章摘要整理：

四川樂山110歲人瑞陳淑群近日過生日，家人與鄉鄰齊聚祝壽；家屬稱她身體無病痛、仍能活動，且家族多有高壽長輩，地方也持續落實敬老政策。

四川省樂山市井研縣一名110歲人瑞近日歡度壽辰，家人、親友及鄉鄰齊聚農家小院，為她戴上壽帽、唱生日歌、切蛋糕，場面溫馨。兒子透露，母親身體狀況良好，平時仍會在住家周邊活動，家族中也有多名長壽長輩。

這名人瑞是井研縣周坡鎮友盟村的陳淑群。近日，她迎來110歲生日，鎮村幹部、親友及鄰居陸續登門祝賀。一家老小圍在蛋糕旁齊唱生日歌，陪她吹熄蠟燭，並送上「生日快樂、身體健康、福壽綿長」等祝福，農家小院洋溢喜氣。

陳淑群一生勤勞儉樸，長年生活在友盟村，如今兒孫繞膝、家庭和睦，在晚輩照料下安享晚年。當地也將這個孝親和睦的家庭視為鄰里榜樣。

小兒子熊朗表示，母親目前身體狀況很好，「在老年人當中，她的身體算是非常好的，什麼病都沒有」。過去母親偶爾會感到疲累，如今清早起床也不覺得累，飲食狀況尚可，平時會在住家附近活動。

談到母親的長壽原因，熊朗認為可能與遺傳有關。他說，幾名舅舅都活到98至100歲，目前仍健在，母親則是近一、兩年記憶力才稍微退化。他也表示，希望母親繼續健康長壽，家中晚輩會持續孝敬、照顧她。

周坡鎮黨委副書記、鎮長劉柯弟表示，當地持續落實高齡津貼發放、上門健康隨訪等敬老措施，並定期探訪高齡長者，了解及回應生活需求。

他說，未來將繼續推動孝老愛親風氣，落實老齡惠民政策、改善農村生活環境，讓長者安心養老、舒心生活。

陳淑群今年110歲，平時身體狀況良好，仍會在住家周邊活動，晚年由兒孫陪伴照料。（...
陳淑群今年110歲，平時身體狀況良好，仍會在住家周邊活動，晚年由兒孫陪伴照料。（取材自封面新聞／井研縣融媒體中心）

精華 FAQ

  • 她是四川省樂山市井研縣周坡鎮友盟村的陳淑群。生日當天，鎮村幹部、親友與鄰居陸續登門祝賀，大家一起唱生日歌、切蛋糕，場面非常熱鬧溫馨。

  • 小兒子熊朗表示，母親目前幾乎沒有病痛，身體在高齡者中算很好，清早起床也不覺得累，飲食狀況尚可，平時還會在住家附近活動，生活相當安穩。

  • 家屬認為長壽可能與遺傳有關，因為幾名舅舅都活到98至100歲。當地則持續發放高齡津貼、上門健康隨訪，並定期探訪長者，推動孝老敬老風氣。

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