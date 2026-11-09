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海外短劇百強榜 中國占82席 App下載、收入也霸前三名

中國新聞組／北京9日電
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10月的海外短劇百強榜上，NetShort占據63席，DramaBox占據九席，...
10月的海外短劇百強榜上，NetShort占據63席，DramaBox占據九席，這兩個平台背後均為中國企業。（取材自每日經濟新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

海外短劇市場快速擴張，中國廠商在百強榜、下載量與收入榜全面領先，但張藝謀也憂心短劇與AI內容崛起，恐衝擊傳統電影院生態。

今年10月的海外短劇百強榜上，82部作品的主投平台為中國廠商，其中NetShort占63席、DramaBox9席，這兩個平台背後均為中國企業；而下載榜與收入榜的前三名也全部來自中國應用。至於紅果AI短劇「持械入宋」播放已破120億，著名導演張藝謀擔憂，還有人進電影院嗎？

每日經濟新聞引述數據報導，中國已有約10家企業建立海外短劇平台，另有十餘個出海短劇App上線AI漫劇專屬頻道。海外市場AI漫劇活躍用戶已整體突破1.5億，海外短劇付費應用前十名中，中國廠商獨占九席。

另從下載量看，2026年1至9月，海外微短劇App下載量TOP 20榜單中，崑崙萬維旗下FreeReels2.3億次登頂，下載量超2.3億次；中文在線參股公司楓葉互動旗下的ReelShort以超過1.9億次居次第二；麥芽旗下NetShort躋身第三，下載量超1.8億次。

艾媒諮詢首席執行官張毅說，中國短劇的競爭優勢主要來自成熟的內容生產體系和產業資源，包括網文IP儲備、數據驅動的選題能力、工業化拍攝製作能力，以及人工與AI相結合的生產方式。此外，中國短劇還具備多平台投放能力，以及覆蓋全球近200個國家和地區的發行渠道網絡。

短劇自習室與亞馬遜雲科技聯合推出的報告顯示，2026年上半年，海外短劇應用下載量達16.67億次，較上期增長25.34%；IAP（應用內購買）淨收入達10.43億美元，較上期下降0.86%。

從下載量看，2026年上半年，印尼、印度、巴西、菲律賓和墨西哥為海外短劇應用下載量最大的五個國家，合計貢獻樣本下載量的64.74%。其中，印度和印尼合計貢獻41.76%的下載量。

從收入看，同期，美國、日本、南韓、英國和巴西為IAP淨收入最大的五個國家，合計貢獻海外樣本IAP淨收入的53.41%。其中，美國貢獻約3.78億美元，占海外樣本的36.42%，是最大的應用內付費收入市場。

三笙萬物文化傳媒創始人王鴻方表示，公司的短劇方面業務已盈利。北美是海外短劇最重要的市場，拉美和東南亞則是重要的輔助市場。今年第三季，公司業務更多涉及中東和俄語市場。

不同市場的觀眾偏好存在明顯差異。王鴻方指出，北美觀眾傾向大女主清醒、自立自強、復仇等題材，拉美、東南亞觀眾傾向一夜暴富等題材。

另外，紅果AI短劇「持械入宋」製作方稱，截至11月7日，該劇全網播放量突破120億。「持械入宋」改編自網路小說，講述一支五人現代特戰小隊在執行任務時意外墜入時空隧道，攜帶現代武器裝備穿越到北宋的故事。

「持械入宋」由6名主創和30多人的團隊，用20天做出第一季，如今已更新10季、約1000集。

張藝謀日前表示，如今在機場、高鐵站，大部分人都在刷手機看短劇和短視頻。隨著AI短視頻產值已達數百億元，且有些平台不僅不收錢甚至還給用戶「發錢」反饋，他擔憂自問：「大量的人還會進電影院嗎？」「我也不知道，未來，比如五年、十年之後，當AI做的東西超過我們的時候，我們怎麼辦？」

精華 FAQ

  • 10月海外短劇百強榜中，82部作品主投平台來自中國，NetShort與DramaBox等平台占大宗；下載榜與收入榜前三名也都由中國應用拿下，顯示中國業者已形成明顯優勢。

  • 業者具備成熟的網文IP庫、數據驅動選題、工業化拍攝能力，以及人工與AI結合的生產模式，再加上覆蓋近200個國家和地區的發行網絡，讓出海效率大幅提升。

  • 海外短劇下載主要集中在印尼、印度等市場，收入則以美國最強；張藝謀擔心AI短視頻與短劇持續擴張，若觀眾都轉向手機內容，未來電影院的吸引力可能進一步下降。

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