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曾參與抗日、打過韓戰…中最後一位「開國將軍」王扶之 104歲逝

中國新聞組／北京9日電
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原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享壽104歲。（取材自新京報）
原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享壽104歲。（取材自新京報）

AI摘要

文章摘要整理：

原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝，享嵩壽104歲；他自幼參軍，歷經抗日與韓戰，並見證中共建軍與軍銜制度變遷，至此開國將軍全部離世。

央視報導，原烏魯木齊軍區副司令員王扶之7日病逝於遼寧大連，享嵩壽104歲，至此，中華人民共和國開國將軍已全部離世。

據了解，王扶之原名「王福治」，出生於1923年，早年出身陝北農村，1935年加入紅軍，當時年12歲；曾親歷平型關戰役。在長期的軍旅生涯中，他由基層戰士逐步晉升，參與抗日、抗美援朝，在韓戰期間，他曾擔任志願軍師長，率部參戰。

1945年中共與國民黨軍隊爆發全面內戰，王扶之當時在解放軍任職；1949年，他擔任共軍第39軍第115師第343團團長。其後歷任國防部及軍區重要職務，見證解放軍近一個世紀的建軍發展歷程。

抗美援朝戰爭王扶之擔任115師師長，一顆炸彈落在洞頂，七人被埋，四人當場犧牲，王扶之和另外兩人被氣浪推到坑道一角，倖存。彭總司令親自打電話：要盡辦法把他們搶救出來。工兵連冒著轟炸輪番挖掘，警衛連甚至找來了盛險用的祭壇。30多個小時後，王扶之看見石縫間蒼蠅飛出，「蒼蠅能活，人就能活」，王扶之鼓舞著戰友們繼續堅持。在整整38小時後洞口打通，王扶之等三人獲救。102歲接受採訪時，他說：「我上戰場從不害怕。」王扶之1998年離休，有人問他這輩子最驕傲的是什麼，老人說：「沒給紅軍丟人，沒給國家丟人。」

資料顯示，解放軍自1955年實行軍銜制起，歷經十年補授與晉升，至1965年取消軍銜制時，共授予元帥10名、大將10名、上將57名、中將177名及少將1360名。

王扶之1955年被授予大校軍銜，並於1964年晉升為少將；王扶之去世後，這批曾獲授或晉升相關軍銜的將領已全部離世。

精華 FAQ

  • 央視報導指出，原烏魯木齊軍區副司令員王扶之於7日在遼寧大連病逝，享嵩壽104歲。消息也表示，隨著他的離世，中華人民共和國開國將軍已全部離世。

  • 王扶之原名王福治，出生於1923年，12歲加入紅軍，曾親歷平型關戰役，並在抗日戰爭與抗美援朝中作戰。韓戰期間他擔任志願軍師長，率部參戰，軍旅生涯相當完整。

  • 因為王扶之不僅是早期參與建軍與作戰的老將，也曾獲授大校並晉升少將；他去世後，1955年實行軍銜制後曾受銜的將領已全部離世，具有歷史告別的象徵意義。

解放軍 國防部

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