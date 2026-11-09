傳男不傳女？ 母生前公證贈房給養子 5姊妹仍可分遺產

AI摘要 文章摘要整理： 湖南長沙一宗遺產糾紛中，養子以傳男不傳女為由獨占房產遭法院調解，確認母親公證贈與不能超越其可處分範圍，最終六名子女按比例共同繼承。

湖南長沙一宗家庭遺產 糾紛，養子以「傳男不傳女」為由，拒絕與五名姊妹分割父母留下的房產，還主張整棟房屋應由自己繼承。法院審理後指出，母親生前雖已公證將部分房產贈與養子，但無權處分丈夫遺產中屬於其他繼承人的份額，最終透過調解，促成六名子女共同繼承。

大風新聞報導，胡家父母早年在宅基地上興建一棟建築面積逾700平方公尺的樓房。母親楊某晚年為安排身後財產，曾簽訂公證「贈與合同」，將自己享有的房屋產權份額，以及丈夫去世後自己應繼承的份額，全部贈與養子胡飛。

楊某去世後，五名女兒與弟弟胡飛協商房產處置。四名姊姊考量最小的妹妹尚未成家，決定自願放棄自己依法可繼承的份額，全部讓給小妹，作為生活保障。然而，胡飛堅持房產應由兒子一人繼承，不接受姊妹提出的方案，也拒絕配合分割，雙方多次協商未果，五名姊妹遂向長沙市望城區人民法院提起訴訟。

法院指出，母親公證贈與的範圍，僅限於她本人擁有的產權份額及依法繼承丈夫的部分。至於丈夫遺產中屬於其他法定繼承人的份額，母親無權代為處分，因此公證贈與不能涵蓋整棟房屋。

經法院主持調解，六名子女達成協議，房屋由六人共同繼承，養子胡飛取得70%產權，五名姊妹各取得6%。各方須配合辦理產權變更登記，相關稅費依持分比率分擔；房屋租金也按比率分配，由實際管理房屋的胡飛每年12月31日前支付其他共有人應得款項，修繕費用則由各方共同承擔，方案須經全體同意。

法官強調，「中華人民共和國民法典」明定繼承權男女平等，女兒與兒子享有同等法定繼承地位，任何以「傳男不傳女」或「兒子優先」為由剝奪女性繼承權的做法，都沒有法律依據。

法官並指出，公證贈與應尊重贈與人的真實意願，但不能超出其有權處分的財產範圍。本案透過調解兼顧各方財產權益，也為修復手足關係留下空間。