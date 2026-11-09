我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

黃仁勳事業100分婚姻卻失分 精神科醫師揭5大外遇心理

傳男不傳女？ 母生前公證贈房給養子 5姊妹仍可分遺產

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

湖南長沙一宗遺產糾紛中，養子以傳男不傳女為由獨占房產遭法院調解，確認母親公證贈與不能超越其可處分範圍，最終六名子女按比例共同繼承。

湖南長沙一宗家庭遺產糾紛，養子以「傳男不傳女」為由，拒絕與五名姊妹分割父母留下的房產，還主張整棟房屋應由自己繼承。法院審理後指出，母親生前雖已公證將部分房產贈與養子，但無權處分丈夫遺產中屬於其他繼承人的份額，最終透過調解，促成六名子女共同繼承。

大風新聞報導，胡家父母早年在宅基地上興建一棟建築面積逾700平方公尺的樓房。母親楊某晚年為安排身後財產，曾簽訂公證「贈與合同」，將自己享有的房屋產權份額，以及丈夫去世後自己應繼承的份額，全部贈與養子胡飛。

楊某去世後，五名女兒與弟弟胡飛協商房產處置。四名姊姊考量最小的妹妹尚未成家，決定自願放棄自己依法可繼承的份額，全部讓給小妹，作為生活保障。然而，胡飛堅持房產應由兒子一人繼承，不接受姊妹提出的方案，也拒絕配合分割，雙方多次協商未果，五名姊妹遂向長沙市望城區人民法院提起訴訟。

法院指出，母親公證贈與的範圍，僅限於她本人擁有的產權份額及依法繼承丈夫的部分。至於丈夫遺產中屬於其他法定繼承人的份額，母親無權代為處分，因此公證贈與不能涵蓋整棟房屋。

經法院主持調解，六名子女達成協議，房屋由六人共同繼承，養子胡飛取得70%產權，五名姊妹各取得6%。各方須配合辦理產權變更登記，相關稅費依持分比率分擔；房屋租金也按比率分配，由實際管理房屋的胡飛每年12月31日前支付其他共有人應得款項，修繕費用則由各方共同承擔，方案須經全體同意。

法官強調，「中華人民共和國民法典」明定繼承權男女平等，女兒與兒子享有同等法定繼承地位，任何以「傳男不傳女」或「兒子優先」為由剝奪女性繼承權的做法，都沒有法律依據。

法官並指出，公證贈與應尊重贈與人的真實意願，但不能超出其有權處分的財產範圍。本案透過調解兼顧各方財產權益，也為修復手足關係留下空間。

精華 FAQ

  • 爭議在於養子主張整棟房屋應由自己繼承，並以傳男不傳女拒絕與五名姊妹分割；但法院認定，母親生前的贈與不能涵蓋所有法定繼承人的份額。

  • 因為母親只能處分自己享有的產權份額，以及依法可繼承丈夫的部分；對於丈夫遺產中屬於其他繼承人的份額，她沒有權利代為贈與或排除他人繼承。

  • 經調解後，房屋由6名子女共同繼承，胡飛取得70%，五名姊妹各得6%，並按持分分擔稅費與租金收益；此案也再次確認女兒與兒子享有同等法定繼承權。

遺產

上一則

香港復徵3%酒店房租稅 官員：占旅客消費額比例很小

下一則

香港大東山再現追芒草人潮 上下山、等車排長龍

延伸閱讀

「財富大轉移」繼承房子 為何代價可能很昂貴？

「財富大轉移」繼承房子 為何代價可能很昂貴？
賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了
父母銀行存款帳戶加進子女名字 若孩子提錢花用恐變贈與

父母銀行存款帳戶加進子女名字 若孩子提錢花用恐變贈與
理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

理財百科／父母資助子女買房 善用贈與節稅

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職