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「花千元只為聽個響」3秒捏碎超紓壓 這玩具暴火 有人蹲5小時搶

中國新聞組／北京9日電
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「脆皮捏捏」是新一代的解壓玩具。（視頻截圖）
「脆皮捏捏」是新一代的解壓玩具。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

中國解壓玩具「脆皮捏捏」因3秒捏碎的強烈快感爆紅，帶動龐大銷量與搶購潮，但檢測出甲醛等風險，且衍生炒價與售後爭議。

捏起來軟綿綿，稍微用力就能聽見清脆的「喀嚓」聲，近來名為「脆皮捏捏」的解壓玩具在中國社群平台迅速走紅，相關話題在抖音累計播放量超過24億次，多款產品月銷售額突破50萬元（人民幣，下同，約7.4萬美元），連王俊凱、孫怡等藝人也加入把玩行列。不過，這股熱潮在帶動商機的同時，也引發產品安全、價格炒作及消費糾紛等問題。

綜合央廣網、藍鯨新聞、齊魯晚報等媒體報導，與過去可以反覆擠壓、慢慢回彈的捏捏樂不同，「脆皮捏捏」主打一次性的破壞快感，短短3秒內就能用手將玩具捏碎，過程伴隨清脆的破裂聲響，帶來觸覺、視覺與聽覺刺激。

這類產品最初由海外手工博主帶動風潮，隨後迅速傳回中國市場，藉由短影音平台的推波助瀾，更讓「脆皮捏捏」成為新的流量密碼。不少網紅及玩家大量購入產品，拍攝捏碎過程與測評影片，部分影片點讚數突破萬次，也有人一次花費上千元，只為拍攝不同款式的破碎效果，網友戲稱「花一千多元聽個響」。

市場需求暴增，也讓廠商訂單接到手軟。有業者透露，「脆皮捏捏」從三、四月開始熱銷，今年工廠訂單量是去年的十倍，最火爆時訂單得排到一個月後，商家甚至得親自到工廠守貨，才能取得商品。熱門直播間內的玩家為了搶購心儀款式，從下午2時蹲守到晚上7時，足見「脆皮捏捏」的火爆程度。

「脆皮捏捏」在社群平台上蔚為風潮。（取材自藍鯨新聞）
「脆皮捏捏」在社群平台上蔚為風潮。（取材自藍鯨新聞）

低價的「脆皮捏捏」在電商平台上一個只需2塊多。（取材自藍鯨新聞）
低價的「脆皮捏捏」在電商平台上一個只需2塊多。（取材自藍鯨新聞）

目前電商平台上的普通款「脆皮捏捏」售價約數元至二、三十元，精緻手作款約三、四十元，部分稀有款式甚至喊價上百元，但高價品不代表能玩得安全。

此前有媒體將11款捏捏樂送往實驗室檢測，全部驗出一定濃度的總揮發性有機物，包括甲醛、甲苯及二甲苯；另一項針對八款產品的檢測，則有六款甲醛釋放量超標，最高達國家標準的46倍。

業內人士指出，市面產品品質差異很大，部分小型作坊及個人手作商家缺乏檢測設備，原料來源也不透明，甚至可能使用工業級PVC或再生材料，長期接觸恐有刺激皮膚等健康風險。

除此之外，「脆皮捏捏」也出現許多售後爭議，有商家透露，曾遇到消費者花費800多元購買產品，將商品全部捏碎後，卻以品質問題為由申請退貨退款。原本主打「低成本情緒出口」的解壓玩具，背後隱藏著多種看不見的問題。

「脆皮捏捏」在全網快速走紅。（視頻截圖）
「脆皮捏捏」在全網快速走紅。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 它主打一次性的破壞快感，能在約3秒內捏碎並發出清脆聲響，結合觸覺、視覺與聽覺刺激，再加上短影音平台大量傳播，快速成為新流量話題。

  • 相關話題在抖音累計播放量超過24億次，多款產品月銷售額突破50萬元，工廠訂單甚至暴增到去年的10倍，熱門直播間還出現玩家蹲守數小時搶購的情況。

  • 媒體檢測發現部分產品含甲醛、甲苯等揮發性有機物，且有甲醛釋放量超標最高達國標46倍的情況；此外，價格炒作、材質不透明與捏碎後退貨退款糾紛也很常見。

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