我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

整理包／黃仁勳承認偷吃：全球科技大老 婚外情不在少數

民調：華裔選民63%眾院投民主黨 17%曾投川普

外賣紅燒排骨變土豆雜骨 江蘇男憤而提告 法院判了

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
姚先生曬出商家圖片和實際收到的外賣。（取材自紅星新聞）
姚先生曬出商家圖片和實際收到的外賣。（取材自紅星新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

江蘇揚州一名消費者訂購紅燒排骨外賣卻收到土豆燒雜骨，法院認定商家未如實展示商品、構成消費欺詐，判賠500元。

一份標價37.2元（人民幣，下同，約5.5美元）的紅燒排骨外賣，送到手裡卻變成土豆燒雜骨，讓江蘇揚州一名姚先生憤而提告。近日法院判決出爐，認定涉事商家的相關行為構成消費欺詐，須賠償500元給姚先生。

綜合新京報、四川日報報導，今年5月，姚先生的母親透過外賣平台購買一份紅燒排骨，原價37.2元，扣除優惠後實付5.6元，但收到的餐點卻是土豆燒雜骨，與商品頁面的照片明顯不同。姚先生還發現，商家展示的圖片疑似取自社群平台其他博主的貼文。

他向12345熱線投訴後，案件轉由揚州市廣陵區市場監管局處理。經調解，姚先生要求賠償500元，商家僅同意補償100元，雙方未能達成一致，姚先生決定繼續通過訴訟維權。

根據判決書，揚州市廣陵區人民法院審理後認定，商家展示的紅燒排骨「色澤鮮亮、質感誘人」，實際送達的餐點卻與圖片相去甚遠，已違反如實告知義務，構成消費欺詐。法院並指出，商家事後雖辦理退款，但不影響消費者依法行使增加賠償損失的權利。鑒於該案商品價款三倍尚不足500元，根據相關法律規定，被告增加賠償的金額應以500元計。最終，法院判決餐飲店向姚先生支付賠償款500元。

類似的「貨不對板」情況並不少見。有消費者花費78元購買輕食店的煎鮭魚能量碗，收到的餐點卻與宣傳照片差異甚大；也有人網購水果，收到的水蜜桃尺寸、葡萄品種及百香果大小，都與商家宣傳不符；但面對質疑，部分商家往往以「圖片僅供參考，請以實物為準」回應。

北京盈科（成都）律師事務所律師張璐璐指出，「圖片僅供參考」是商家單方面聲明，不能免除如實展示商品的法定義務。如果只是擺盤、色差或分量等合理範圍內的差異，通常不構成欺詐；但若商品品種或內容物出現根本差異，商家仍可能須負法律責任。

精華 FAQ

  • 因為他母親訂購的紅燒排骨外賣，實際送來卻是土豆燒雜骨，與商品頁圖片差異明顯，且疑似使用他人貼文圖片宣傳，姚先生認為已涉及欺詐，因此提告維權。

  • 法院指出，商家展示的紅燒排骨色澤與質感誘人，但實際送達餐點與圖片相去甚遠，已違反如實告知義務。即使事後退款，也不影響消費者依法請求增加賠償。

  • 法院判決餐飲店向姚先生賠償500元。理由是該案商品價款三倍不足500元，依相關消費者保護規定，增加賠償金額最低以500元計算。

上一則

全家都長壽 四川老壽星過生日 110歲沒病痛 3個弟弟也都近百歲

下一則

「花千元只為聽個響」3秒捏碎超紓壓 這玩具暴火 有人蹲5小時搶

延伸閱讀

買家又來了…8000元寵物犬也「僅退款」 賣方驅車600公里討狗

買家又來了…8000元寵物犬也「僅退款」 賣方驅車600公里討狗
4070元網購冰櫃「僅退款」 賣家維權發現…根本使用中

4070元網購冰櫃「僅退款」 賣家維權發現…根本使用中
山東顧客外賣吃到頭髮申請僅退款 騎手爆料：老闆是光頭

山東顧客外賣吃到頭髮申請僅退款 騎手爆料：老闆是光頭
控密蘇里州「疫情抹黑」中國武漢索賠500億美元

控密蘇里州「疫情抹黑」中國武漢索賠500億美元

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職
黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲