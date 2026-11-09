外賣紅燒排骨變土豆雜骨 江蘇男憤而提告 法院判了

姚先生曬出商家圖片和實際收到的外賣。（取材自紅星新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 江蘇揚州一名消費者訂購紅燒排骨外賣卻收到土豆燒雜骨，法院認定商家未如實展示商品、構成消費欺詐，判賠500元。

一份標價37.2元（人民幣，下同，約5.5美元）的紅燒排骨外賣，送到手裡卻變成土豆燒雜骨，讓江蘇揚州一名姚先生憤而提告。近日法院判決出爐，認定涉事商家的相關行為構成消費欺詐，須賠償500元給姚先生。

綜合新京報、四川日報報導，今年5月，姚先生的母親透過外賣平台購買一份紅燒排骨，原價37.2元，扣除優惠後實付5.6元，但收到的餐點卻是土豆燒雜骨，與商品頁面的照片明顯不同。姚先生還發現，商家展示的圖片疑似取自社群平台其他博主的貼文。

他向12345熱線投訴後，案件轉由揚州市廣陵區市場監管局處理。經調解，姚先生要求賠償500元，商家僅同意補償100元，雙方未能達成一致，姚先生決定繼續通過訴訟維權。

根據判決書，揚州市廣陵區人民法院審理後認定，商家展示的紅燒排骨「色澤鮮亮、質感誘人」，實際送達的餐點卻與圖片相去甚遠，已違反如實告知義務，構成消費欺詐。法院並指出，商家事後雖辦理退款，但不影響消費者依法行使增加賠償損失的權利。鑒於該案商品價款三倍尚不足500元，根據相關法律規定，被告增加賠償的金額應以500元計。最終，法院判決餐飲店向姚先生支付賠償款500元。

類似的「貨不對板」情況並不少見。有消費者花費78元購買輕食店的煎鮭魚能量碗，收到的餐點卻與宣傳照片差異甚大；也有人網購水果，收到的水蜜桃尺寸、葡萄品種及百香果大小，都與商家宣傳不符；但面對質疑，部分商家往往以「圖片僅供參考，請以實物為準」回應。

北京盈科（成都）律師事務所律師張璐璐指出，「圖片僅供參考」是商家單方面聲明，不能免除如實展示商品的法定義務。如果只是擺盤、色差或分量等合理範圍內的差異，通常不構成欺詐；但若商品品種或內容物出現根本差異，商家仍可能須負法律責任。