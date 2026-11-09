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河北秦皇島暴雪 居民稱近20年來最大 積雪30厘米

記者黃雅慧／即時報導
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秦皇島受到暴雪影響，車輛容易打滑，道路交通困難。（取材自荔枝新聞）
秦皇島受到暴雪影響，車輛容易打滑，道路交通困難。（取材自荔枝新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

河北秦皇島遭遇暴雪並發布紅色預警，居民稱積雪達30厘米、近20年少見，河北多地高速已管控，寒潮也將持續影響中東部氣溫。

中國河北秦皇島遭遇暴雪，秦皇島市氣象台8日零時22分發布暴雪紅色預警，有秦皇島居民稱，20年沒見過這麼大的雪。

央廣網報導，秦皇島市氣象台稱，到8日下午兩點前，秦皇島全市中南部地區仍有3毫米至10毫米降雪，北部地區仍有2毫米至5毫米降雪。除河北秦皇島外，遼寧葫蘆島也遭遇暴雪天氣。葫蘆島市氣象台11月8日4時許發布暴雪紅色預警。

河北秦皇島居民袁先生說，此次降雪從7日11時左右開始，至8日7時30分仍未停歇，現場測量積雪厚度達23厘米，部分區域更厚。也有居民稱，車輛打滑地庫上不去。

極目新聞報導，8日上午，秦皇島居民呂女士說，從7日下午開始，當地就持續降雪，截至採訪時仍未停止，積雪已有差不多30厘米厚。「很多年沒有見到這麼大的雪了。」呂女士說，7日晚就已經看到有人在清理積雪了。

另一位當地居民稱，7日開始下雪時，地面還沒形成積雪，但雪勢很大。隨著夜間氣溫下降，積雪逐漸增厚。「我覺得2、30年沒見過這麼大的雪了，現在還在下，都已經沒過電動車輪胎了。」

據河北新聞網公眾號8日報導，受雨雪影響，河北高速大範圍管控：石家莊、邯鄲、唐山、秦皇島、承德、張家口轄區多站口關閉；保定、廊坊、邢台、衡水、滄州管控重點車輛。

近期寒潮將來襲，據中國天氣網消息，8日隨著寒潮繼續南下，北方的降水將迅速縮減，同時南方雨帶也將減弱、南壓。明後天，全國大部地區將受乾冷氣團控制，晴或多雲天氣上線。與此同時，今天至10日，受較強冷空氣東移南下影響，我國中東部大部地區氣溫將普遍下降，南北方多地氣溫或創下半年來新低。

河北秦皇島居民稱，這次暴雪帶來積雪，現場測量積雪厚度達23釐米。（取材自光明網）
河北秦皇島居民稱，這次暴雪帶來積雪，現場測量積雪厚度達23釐米。（取材自光明網）

精華 FAQ

  • 秦皇島市氣象台在8日零時22分發布暴雪紅色預警，顯示降雪強度很高。報導指出，7日開始降雪後持續到8日上午仍未停，屬於明顯的強降雪天氣。

  • 多位居民表示積雪相當罕見，有人現場測得約23厘米，也有人估計接近30厘米，部分區域更厚。居民還提到電動車輪胎幾乎被雪淹沒，車輛打滑難以上地庫。

  • 受雨雪影響，河北高速多地採取管控措施，部分站口關閉、重點車輛受限。另一方面，寒潮將東移南下，北方降水會減弱，未來幾天中東部氣溫普遍下降。

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