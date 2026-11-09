大連逆轉18積分差 隔21年中超奪冠 蓉城4次擦身冠軍教頭「絕望」

大連英博隊球員羅競（右下）在比賽中帶球突破受阻。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 2026賽季中超最後一輪，大連英博在暴雪中逆轉積分差奪冠，成都蓉城則連續錯失4次關鍵機會後痛失榜首。

2026年賽季的中超 在8日結束最後一輪賽事，本季中期，成都蓉城在積分榜上曾一度領先大連18分，沒想到在最後兩個月的比賽連續錯過四次「打平就奪冠」的機會，最終大連英博在絕地反攻下填平積分差，奪下本季冠軍，上演一場奇蹟驚天逆轉秀。賽後成都蓉城俱樂部發文致歉，承認「技不如人」，主教練約翰·阿洛伊西在新聞發布會坦言「非常絕望」，但尚不考慮辭職。

綜合觀察者網、上觀新聞等媒體報導，在8日舉行的2026賽季中超最後一輪比賽中，成都蓉城隊客場以2：3不敵山東泰山隊，而大連英博隊坐鎮主場，以3：1擊敗天津津門虎隊，終於填平巨大的積分差。兩隊同積52分，大連英博以兩勝蓉城的優勢奪得中超冠軍，寫下讓人難以置信的史詩。

本屆賽事結局恐怕是雙邊球迷都沒想到的：成都蓉城隊從聯賽第一輪到第29輪一直領跑積分榜，早在9月6日，成都蓉城就有機會在鄭州航海體育場提前四輪捧起冠軍獎杯，但最終被河南隊以0比0逼平。接下來的兩個多月，蓉城更是不可思議地連續四次錯過「打平就奪冠」的好局，成為世界主流聯賽歷史上第一支在還剩四輪比賽時領先12分卻丟失冠軍的「特例」。

「我們看到獎杯就在眼前，卻始終沒有辦法觸摸到，這令人非常失落和失望。」成都蓉城主帥約翰·阿洛伊西賽後向球迷道歉，稱「我想對大家說一聲對不起。我們一定有某些方面沒做好」。

另一方面，頂級聯賽冠軍獎杯在21年後再次回到大連，則是對大連英博隊一整年努力的最好回報。大連英博本賽季曾一度落後成都蓉城18分，第25輪結束後，大連英博還落後成都14分之多。最後五輪比賽，大連英博取得全勝，成都蓉城僅1平4負，兩隊最終同積52分，大連英博憑藉勝負關係優勢奪冠。

大連英博的最後一場比賽是在漫天大雪中進行的。為了適配雪天觀賽和轉播需求，賽事方特意啟用了橙黃色的冬季專用足球，但這場暴雪的強度遠超預期，球場的草坪在開賽後不久就被厚雪完全覆蓋，即便是醒目的橙黃色足球，一旦飛進雪幕裡，也經常瞬間「隱身」，就連現場解說都經常要停頓數秒，順著場上球員的動作才能判斷球的大致位置。不少網友調侃，自己看了90分鐘雪景直播，順便玩了場雪地尋寶。

大雪也讓場地變得濕滑，在終場哨響後，大連英博全隊進入奪冠慶祝環節，球員們互相澆淋啤酒，過程中主帥李國旭被啤酒潑中，本能地向一旁閃避，沒想到因為地面濕滑而摔倒。從影片中可看到他臉部表情從錯愕迅速切換成苦笑，幾秒鐘內完成「變臉」，原本在場邊沉穩指導的冠軍教頭滑倒後瞬間破功，現場無人尷尬，笑聲反而把慶典氣氛推得更高，也讓人看見這支球隊的緊密關係。

時隔21年，大連英博隊再登中超冠軍；圖為球員舉起冠軍獎杯。（中新社）