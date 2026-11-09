武術賽「鴨形拳」被譏像舞蹈 冠軍男：雖滑稽卻能防身

比賽中的唐博釗。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 唐博釗在北京國際武術大賽以鴨形拳奪冠，因動作滑稽引發網友熱議；他強調該拳種雖少見且辛苦，但兼具健身、防身與傳承武術文化的價值。

一段「鴨形拳」的武術比賽視頻引起眾多網友的好奇和關注。由於拳法看似滑稽，讓網友稱之為「舞蹈」，還稱作為武術來說「不太體面」。成年男子組冠軍唐博釗表示，鴨形拳看似滑稽，但打一套下來很累，練好了也能防身。對於網友的積極討論，他感到很高興，因為他的視頻既給大家帶來了歡樂，也達到了傳播和普及傳統武術文化的目的。

極目新聞報導，中國北京國際武術大賽日前在月壇體育館舉行，唐博釗以「鴨形拳」參賽。7年前，他在北京的武術比賽上就打過一次鴨形拳，當時就引起了轟動；他想把這個老拳種再拿出來讓大家見識見識，於是再度選擇打鴨形拳。

報導指出，唐博釗賽後將參賽視頻發到社交帳號，沒想到引來眾多網友評論點讚。視頻裡，唐博釗全程半蹲在場地來回行走，上身的手臂和頭部帶有鴨子的動作，與大家傳統印象中硬朗的武術動作有很大區別。有網友說這鴨形拳不是拳法，倒像「舞蹈」，稱「全聚德」專克「鴨形拳」，還有網友稱「我寧可挨打都不好意思用鴨形拳」、「不太體面」，評論區一片歡樂。

報導稱，對於網友的言論，唐博釗知道網友都是在開玩笑，他也沒有生氣，反而覺得挺高興，「既能給大家帶來歡樂，又普及了咱們傳統的武術文化，我覺得挺好。」

唐博釗今年32歲，習武21年。他主修尹式八卦掌及孫吳氏太極拳，鴨形拳師從於鴨形拳名家周玉祥，他還拜師學習過螃蟹拳等。

「現在學鴨形拳的人越來越少了，能夠完整打一套下來的人少之又少。」唐博釗說，鴨形拳看似很滑稽，但全套打下來還是非常累的。「首先你的肩頸得一直運動，另外整套動作全是矮子步、低步，全程都是半蹲的姿態在行走、運動。」總的來說，鴨形拳主要是用來強身健體，同時也有防身和自衛的功能。

2023年4月，鴨形拳獲評廣東省珠海市金灣區第五批區級非物質文化遺產。

唐博釗靠「鴨形拳」獲武術比賽冠軍，因動作滑稽遭網友調侃「像舞蹈」。（取材自極目新聞）