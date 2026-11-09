我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳正宮低調背景曝光 姊弟戀41年遇女高管桃色陷阱

Nvidia接下來發展？4情境推估 黃仁勳最慘恐面臨刑事調查

武術賽「鴨形拳」被譏像舞蹈 冠軍男：雖滑稽卻能防身

中國新聞組／北京9日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
比賽中的唐博釗。（視頻截圖）
比賽中的唐博釗。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

唐博釗在北京國際武術大賽以鴨形拳奪冠，因動作滑稽引發網友熱議；他強調該拳種雖少見且辛苦，但兼具健身、防身與傳承武術文化的價值。

一段「鴨形拳」的武術比賽視頻引起眾多網友的好奇和關注。由於拳法看似滑稽，讓網友稱之為「舞蹈」，還稱作為武術來說「不太體面」。成年男子組冠軍唐博釗表示，鴨形拳看似滑稽，但打一套下來很累，練好了也能防身。對於網友的積極討論，他感到很高興，因為他的視頻既給大家帶來了歡樂，也達到了傳播和普及傳統武術文化的目的。

極目新聞報導，中國北京國際武術大賽日前在月壇體育館舉行，唐博釗以「鴨形拳」參賽。7年前，他在北京的武術比賽上就打過一次鴨形拳，當時就引起了轟動；他想把這個老拳種再拿出來讓大家見識見識，於是再度選擇打鴨形拳。

報導指出，唐博釗賽後將參賽視頻發到社交帳號，沒想到引來眾多網友評論點讚。視頻裡，唐博釗全程半蹲在場地來回行走，上身的手臂和頭部帶有鴨子的動作，與大家傳統印象中硬朗的武術動作有很大區別。有網友說這鴨形拳不是拳法，倒像「舞蹈」，稱「全聚德」專克「鴨形拳」，還有網友稱「我寧可挨打都不好意思用鴨形拳」、「不太體面」，評論區一片歡樂。

報導稱，對於網友的言論，唐博釗知道網友都是在開玩笑，他也沒有生氣，反而覺得挺高興，「既能給大家帶來歡樂，又普及了咱們傳統的武術文化，我覺得挺好。」

唐博釗今年32歲，習武21年。他主修尹式八卦掌及孫吳氏太極拳，鴨形拳師從於鴨形拳名家周玉祥，他還拜師學習過螃蟹拳等。

「現在學鴨形拳的人越來越少了，能夠完整打一套下來的人少之又少。」唐博釗說，鴨形拳看似很滑稽，但全套打下來還是非常累的。「首先你的肩頸得一直運動，另外整套動作全是矮子步、低步，全程都是半蹲的姿態在行走、運動。」總的來說，鴨形拳主要是用來強身健體，同時也有防身和自衛的功能。

2023年4月，鴨形拳獲評廣東省珠海市金灣區第五批區級非物質文化遺產。

唐博釗靠「鴨形拳」獲武術比賽冠軍，因動作滑稽遭網友調侃「像舞蹈」。（取材自極目新...
唐博釗靠「鴨形拳」獲武術比賽冠軍，因動作滑稽遭網友調侃「像舞蹈」。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 他7年前就曾在北京武術比賽打過鴨形拳，當時引起轟動。這次他想把這個老拳種再拿出來讓大家見識，也希望藉此傳播與普及傳統武術文化。

  • 因為比賽影片中，他全程半蹲行走，上身與頭部動作都很像鴨子，和一般硬朗武術差異很大，所以網友戲稱像舞蹈，甚至開玩笑說不太體面。

  • 唐博釗表示，鴨形拳看似滑稽，但完整打一套非常累，因為肩頸要持續運動，動作又多是矮子步與半蹲姿態；他認為它不只強身健體，也有防身自衛功能。

上一則

香港經濟向好 上月寫字樓交投增近4% 滙豐銅鑼灣開旗艦分行

下一則

蘇州男大生手搓AI漫劇 年營收逾300萬 爆款播放量15億次

延伸閱讀

《少林金剛拳》英文版登陸美國亞馬遜，助力中華武術走向國際

《少林金剛拳》英文版登陸美國亞馬遜，助力中華武術走向國際
溫州大叔菜園「種字」 1個字要長20天 已累積逾800字庫

溫州大叔菜園「種字」 1個字要長20天 已累積逾800字庫
九寨溝卡位拍照 老人一拳擊倒「脆皮」年輕人 視頻瘋傳

九寨溝卡位拍照 老人一拳擊倒「脆皮」年輕人 視頻瘋傳
封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

封面故事／63歲骨科醫實測 「阻力訓練7動作」膝蓋保健康

熱門新聞

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

2026-11-07 06:30
中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30

超人氣

更多 >
賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們

黃仁勳認婚外情 致員工信全文：我對妻子不忠、辜負你們
以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權

以色列總理換人 內唐亞胡下台 反對派獲組閣權
黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查

黃仁勳坦承與中國女間諜有婚外情 Nvidia展開調查
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職