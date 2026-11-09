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「姐姐妹妹站起來」無錫出現站立式女廁 網：不少人被整不會了

中國新聞組／北京9日電
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無錫出現女用站立小便廁位。（取材自都市快報）
無錫出現女用站立小便廁位。（取材自都市快報）

AI摘要

文章摘要整理：

無錫一間酒吧女廁設置站立式小便斗與導流工具，引發女性網友驚訝討論；報導指出，此設計早有專利與試點，主打衛生、便利與縮短排隊。

江蘇無錫一酒吧女廁出現了「女性站立式小便廁位」，引發大量好奇與討論。網友「鬧鬧123」發帖分享自身經歷：「無錫果然是大城市，廁所都不一樣，進去詫異了2分鐘，以為自己走錯了，反覆確認，直到打掃衛生的阿姨跟我說就是女廁所才確認……」帖子的配圖顯示，該女廁內設有3個粉白色小便斗，上方牆壁還寫著「姐姐妹妹站起來」的標語。

都市快報報導，由於許多女性對此感到陌生，不知該如何操作，網友「Sarah小團團」上傳的影片則還原了更多細節。影片中，3個小便位左側均掛有透明盒子，裡面裝著疊放的「錐形紙筒」——上大下小、上部為圓弧形接口、下部為圓形孔洞的中空紙器，即為導流輔助工具。

報導指出，無錫30多歲的施女士與閨密在南長街步行街附近的酒吧上廁所時，也被這套設施徹底「整不會了」。她笑言，第一反應就是以為進了男廁，跑出去確認門口標識後再次進入，仍覺得不對勁，直到現場清潔阿姨親自證實是女廁才放下心來。「還好女廁裡還有蹲坑，解了燃眉之急！」

報導說，施女士認為，既然設施會出現在這裡，說明確實有相關需求，倒也不覺得不合理，只是缺乏相應的使用指導與規則說明。「大部分女性應該不會使用，如果不熟練，肯定會弄髒自己或廁所空間。」

不過她也指出，若未來推廣此類設施，自己並不排斥，因為這對孕婦非常友好，能減輕肚子大無法舒適蹲坐的痛苦，同時免去皮膚接觸、更為衛生，還能大幅縮短排隊等待的時間。「什麼東西都有一個創新的過程，就像以前我們只能蹲茅廁，後來有了坐便器，也希望這個設計能更貼合女性使用習慣。」

報導稱，，女性站立小便的關鍵在於「導流裝置」。在中國，該類設計最早可追溯至1994年由高級工程師葉甘霖發明、並於1996年獲得專利。葉甘霖因患有腰椎病，年老後蹲如廁極其困難，退休後便萌生了開發站姿小便器的想法。其原理是透過傾斜角度引導尿液流向便槽，免去潔具接觸，達到防交叉感染的目的。

2004年6月，首個試點在西安西華門公廁落地；2010年，長沙天心區環衛部門也曾計畫在人流密集公廁引進該設施。同年9月，在全國人大代表屈雅君教授的推廣下，陝西師範大學公廁正式啟用女用站式小便器，在高校內引發熱烈討論。當時許多受訪女生難掩羞澀，擔心衛生與隱私問題，但也有少數人願意嘗試。屈雅君曾說明，導流器的使用需要掌握位置、角度與手法，演練數次後便能熟練操作。

無錫出現女用站立小便廁位。（取材自都市快報）
無錫出現女用站立小便廁位。（取材自都市快報）

廁所導流裝置。（取材自都市快報）
廁所導流裝置。（取材自都市快報）

精華 FAQ

  • 因為女廁內竟設有3個站立式小便斗，還掛上「姐姐妹妹站起來」標語，許多女性第一次看到都以為走錯廁所，因此在社群上引發大量好奇與討論。

  • 關鍵在於旁邊提供的錐形導流紙筒，使用時需依照位置、角度與手法對準導流。報導提到，不熟練的人很可能弄髒自己或廁所，因此需要明確指引。

  • 中國最早可追溯到1994年葉甘霖發明、1996年取得專利，之後曾在西安、長沙與陝西師大等地試點。其目的在於減少接觸、提升衛生，並方便孕婦與縮短排隊。

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