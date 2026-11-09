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24歲劉熙墨首演男主 噴火戲二度灼傷毀容 網嚇壞重提Selina

中國新聞組／綜合報導
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劉熙墨在拍攝「零時十五分」遭到火燒臉。（取材自微博）
劉熙墨在拍攝「零時十五分」遭到火燒臉。（取材自微博）

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文章摘要整理：

劉熙墨在首演男主的網路電影拍攝噴火戲時意外遭火焰灼傷，臉部出現二度燒傷，目前已在醫師指示下復工治療。

中國24歲演員劉熙墨近日在雲南昆明拍攝網路電影「零時十五分」時，因非遺噴火特技戲分遭火焰灼傷，臉部出現脫皮、起水泡等傷勢，經診斷為局部二度燒傷。畫面曝光後讓網友相當心疼，不少網友想起多年前Selina任家萱和俞灝明2010年拍攝電視劇「我和春天有個約會」事故，同樣是爆破程序出錯，火舌瞬間吞噬。

劉熙墨事後親自證實意外，並公開臉部受傷照片。他透露，當晚拍攝的是噴火戲，劇組原本已備妥安全設施，替身也在現場待命，但因為自己曾學過噴火，也有多次公開表演經驗，決定親自上陣。正式拍攝前，他曾反覆嘗試，過程都沒有問題，沒想到正式開拍時遇上強風，火焰方向突然偏移，直接朝臉部燒過來。

意外發生後，導演與工作人員立即上前協助滅火，並緊急將他送往醫院。經過檢查，劉熙墨臉部為二度灼傷，部分皮膚脫皮、起水泡，目前傷勢已經穩定。他也解釋，之所以等到意外發生兩天後才對外說明，是擔心家人看到受傷照片會擔憂，但既然已有路人曝光消息，才決定親自出面交代。

這部「零時十五分」是劉熙墨首次擔任男主角的作品，儘管拍攝期間發生意外，他仍不希望劇組因此停工，目前已經復工拍攝。考量臉部傷勢，劇組依照醫師指示替他做好避光措施，工作人員也會撐傘幫忙遮陽，避免傷口受到陽光照射。

劇組聲明指出，意外發生後，立即啟動應急預案，將劉熙墨送醫。醫療診斷顯示，他的右下頜及右頸部局部二度燒傷，目前傷勢已獲控制。經醫學評估，後續配合專業治療及休養，可望獲得良好恢復。劉熙墨透露，意外發生後原本不打算告知家人，但因現場畫面遭路人拍攝並在網路流傳，才決定公開說明。

劉熙墨曾主演網劇「寶寶計畫」，其領銜的微電影「花期」榮獲全國少數民族題材影視作品一等獎；2022年，他在古裝劇「二十四味暖浮生」中飾演阿廣。

看到劉熙墨噴火戲份意外燒傷消息，不少網友想起多年前Selina任家萱和俞灝明2010年拍攝電視劇「我和春天有個約會」事故，同樣是爆破程序出錯，火舌瞬間吞噬。

Selina當年也是首度擔綱女主角，孰料這場演出讓她全身約54%面積燒傷，其中41%為三度燒傷；Selina歷經88天住院、3次植皮手術，於2011年1月出院。。

劉熙墨臉部二度灼傷。（取材自微博）
劉熙墨臉部二度灼傷。（取材自微博）

劉熙墨首次當男主角。（取材自微博）
劉熙墨首次當男主角。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 他在雲南昆明拍攝網路電影《零時十五分》時演出噴火戲，原本安全設施與替身都已備妥，但正式開拍遇上強風，火焰偏移才燒到臉部。

  • 醫師診斷他右下頜及右頸部為局部二度燒傷，出現脫皮與起水泡等情況，目前傷勢已受控制，後續配合專業治療與休養可望良好恢復。

  • 因為兩起事件都發生在拍戲現場，且都涉及火焰或爆破失誤造成嚴重燒傷。Selina當年也因拍攝意外受重傷，因此引發網友強烈聯想。

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