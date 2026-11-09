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南京大學花3000萬買AI監測抬頭率 挨轟：高校引入中學管理

中國新聞組／北京9日電
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南京大學智慧教室系統截圖。(取材自封面新聞)
南京大學智慧教室系統截圖。(取材自封面新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

南京大學啟用智慧教室系統後，因監測到課率與抬頭率、疑似強化課堂管控而遭批評；校方則澄清未做人臉識別，並已停統計抬頭率。

南京大學近期因耗資逾3152萬元人民幣（約472萬美元）啟用「智慧教室系統」，監測學生到課率、抬頭率，甚至與成績掛鉤；有學生擔心人臉信息洩露，輿論亦批評不應將中學管理方式引入大學。對此，校方強調系統不採集人臉等生物數據，已停止統計學生抬頭率。

綜合中國新聞周刊、上觀新聞、封面新聞報導，近年來，包括北京理工大學、瀋陽工學院、寧夏理工學院、江南大學等多所內地高校，紛紛落地AI智慧督導工具，試圖以數字化手段衡量學生參與度、量化課堂教學質量，質疑聲不斷。

南京大學升級改造了仙林校區113間教室及相關控中心，招標文件明確顯示系統搭載人臉檢測、AI人數統計及抬頭率計算等算法，能實現無感考勤與點名。學校通知將依托該系統對到課率進行記錄，更有教師在群內提示到課率或直接影響平時成績，此舉迅速在師生與網友間引發對課堂監管及個人隱私的擔憂。

許多學生對此表達了強烈的「被凝視感」，認為算法監測破壞了大學課堂應有的寬鬆氛圍。部分學生擔心人臉等生物特徵數據會遭到校方或技術公司洩露；亦有學生指出，大學與中學管理模式截然不同，每個人有不同的生涯規劃，面對部分品質不高的課程，單純以「抬頭率」進行嚴管並不合理。輿論也批評不應將傳統中學管理方式粗暴引入高等學府。

對此爭議，南京大學於11月初緊急回應強調，到課率與平時成績掛鉤等傳言不實，學校未經授權絕不進行人臉識別，且目前已不再統計抬頭率，僅擬試點統計到課率。

事實上，依托AI統計到課率、抬頭率、前排入座率等「三率」或「四率」，近年已成為北京理工大學、江南大學等多所內地高校推進教學改革與智慧督導的常規手段。

受訪教師坦言，課堂出勤與抬頭率走低反映了當前大學生的學習困境，尤其在網課與大模型普及的今天，非前沿課程難以提供符合學生預期的成長價值與求職回報。如何在數位化教學管理的科技應用與維持開放優質的學術環境之間取得平衡，已成為高校面臨的重大挑戰。

精華 FAQ

  • 系統用於統計到課率、抬頭率與前排入座情況，並結合AI人數統計與無感考勤功能，協助學校掌握課堂參與度與教學狀況。

  • 不少學生擔心人臉與生物特徵資料外洩，也認為大學不該套用中學式嚴管；外界則質疑以抬頭率衡量學習狀態，會破壞課堂的開放氛圍。

  • 校方表示未經授權不會做人臉識別，否認到課率與平時成績掛鉤的說法，並強調目前已不再統計抬頭率，僅試點保留到課率統計。

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