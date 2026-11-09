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蘇州男大生手搓AI漫劇 年營收逾300萬 爆款播放量15億次

中國新聞組／北京9日電
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肖天樂在宿舍製作AI漫劇。（取材自紫牛新聞）
肖天樂在宿舍製作AI漫劇。（取材自紫牛新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

蘇州大學大三生肖天樂從宿舍獨自摸索AI漫劇，半年內帶隊產出數百部作品，年營收逾300萬元，爆款單劇播放量達15億次，並已成立公司持續擴張。

蘇州大學未來校區機械電子工程專業的大三學生肖天樂，靠著在宿舍一台電腦製作AI漫劇，不到一年時間便帶領團隊創作了數百部作品，累計營收超過300萬元（人民幣，下同，約45萬美元）。其中一部爆款漫劇更斬獲15億次播放量，單劇創收逾200萬元（約30萬美元）。他的創業故事近日在網上走紅，引發廣泛關注。

揚子晚報報導，肖天樂高中時便熱愛微電影創作，進入大學後雖就讀工科，卻未放下對影像的熱情。他將工科邏輯融入畫面敘事，並自學影片剪輯。去年11月，隨著AI生圖、配音與影片工具興起，敏銳的他果斷踩進AI漫劇賽道。起初，身邊同學忙著跑圖書館或參與競賽，他則在宿舍裡獨自摸索腳本與提示詞。

據報導，為了突破「獨自摸索」的瓶頸，他曾加入影片公司擔任學徒，參與真實短劇項目，系統化學習影視製作、平台規則與商業變現。當他獲得首次獨扛項目的機會時，曾在防偽考驗下連續熬夜到凌晨，一人包辦腳本、提示詞、畫面生成到後期剪輯的全流程。

這段「單打獨鬥」的實戰經驗，為他後續成立團隊並建立標準化生產奠定了紮實基礎。

在很多人眼裡，AI 短劇不過是敲幾句提示詞、一鍵生成的流水線內容，門檻低、複製快，拚的就是誰量產更快。但在肖天樂看來，這個行業遠沒那麽簡單。「AI 給的劇本，很多時候節奏太平、衝突不夠，我們要先梳理，再拆成分鏡；AI 生成的畫面經常出現肢體錯誤、表情違和，每一幀的生成、每一個鏡頭的過渡，大家都要在線上反覆溝通、反覆調整，一點點校準，才最終呈現出觀眾看到的成片。」

報導指出，肖天樂如今已組建了一支十多人的線上團隊，並在今年8月底於吳江註冊成立「蘇州造影時鐘人工智能科技有限公司」。在他看來，許多人認為AI短劇只是流水線產物，但實際上「AI替代不了講故事的人」。決定作品能否留住觀眾的關鍵，依然是故事內核、敘事節奏與鏡頭語言，這全仰賴人的審美與細節打磨。

肖天樂表示，畢業後決定定居蘇州，未來計畫深入學習導演與編劇，盼能跳出短平快的快消賽道，運用AI打磨出有深度、有質感並能登上大銀幕的作品。

圖為肖天樂製作的AI漫劇頁面。（取材自紫牛新聞）
圖為肖天樂製作的AI漫劇頁面。（取材自紫牛新聞）

精華 FAQ

  • 他高中就熱愛微電影，大學雖讀工科仍持續自學剪輯與影像敘事。去年11月見到AI工具興起後投入AI漫劇，先在宿舍獨立摸索，後又進入影片公司學習實戰，逐步走向創業。

  • 短短不到1年，肖天樂帶領團隊創作了數百部作品，累計營收超過300萬元。其中一部爆款漫劇播放量達15億次，單劇創收也超過200萬元，成為他創業路上的代表成果。

  • 肖天樂認為AI只能提高效率，無法取代真正會講故事的人，作品能否留住觀眾仍靠敘事節奏與鏡頭語言。他已在吳江成立公司，畢業後想深造導演與編劇，朝高質感作品發展。

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