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現實版「尋秦記」 疑秦始皇兒遺骸遭肢解 頭骨還插箭頭

中國新聞組／北京9日電
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西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原了秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的...
西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原了秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容，專家推測，這名男子可能是秦始皇的兒子。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

西北大學團隊復原秦陵外城陪葬墓男子面容，推測其可能是秦始皇之子；遺骸伴有箭傷與肢解痕跡，但真實身分與死因仍未定論。

現實版「尋秦記」在中國真實上演；西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容。專家推測，這名男子可能是秦始皇的兒子，死時約30歲，右側顳骨裡嵌著一枚青銅箭頭，頭部和四肢在入棺前已被肢解，可能死於秦二世胡亥即位後的皇室清洗。

新聞曝光後引發熱議，有人說復原面容的男子長得像演員張魯一，也有人說像王千源，相關話題登上微博熱搜。

綜合陝視新聞等媒體報導，考古資料顯示，這名男子死亡時約30歲，不僅頭骨右顲骨深深嵌著一枚青銅箭鏃，遺骸在下葬時更慘遭嚴重肢解，頭骨與四肢全數分離。該男子的墓中出土了金器、銀器、青銅劍及玉器等陪葬品，顯示墓主身分與地位不低。復原圖中，男子有著橄欖形眼睛及高挺鼻樑，與史記形容秦始皇的「蜂準、長目」頗有相似之處]。

不過，考古專家對這具遺骸的死亡原因曾提出不同解讀。2009年，這具頭骨曾在秦始皇陵文物展上展出，當時秦陵研究人員指出，上焦村位於秦陵外城附近，考古人員共發現17座陪葬墓，墓主多被認為是遭殺害的秦朝王子及公主。至於頭骨中的箭頭，有研究者認為可能是遭射殺的證據，也有人提出，男子可能是在玩耍時意外中箭身亡。

之所以會將這具遺骸與胡亥清洗皇室的歷史事件連結，主要依據是史記記載，秦二世即位後，曾下令處置秦始皇的子女，「李斯列傳」記載，12名公子在咸陽被殺，10名公主則在杜地遭肢解處死。這段記載與上焦村遺骸遭肢解的情況存在關聯，但史料並未記載遇害者的具體身分，無法確認這名男子究竟是誰。

此外，墓主是否確為秦始皇之子，學界也並非毫無爭議。而此次公布的面容，則是研究人員根據顱骨形態及人體臉部軟組織資料進行科學推演。專家認為，未來若能進一步進行古DNA分析，或有機會釐清這具遺骸的身分之謎。

西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原了秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的...
西北大學科研團隊利用顱面復原技術，還原了秦始皇陵東側上焦村陪葬墓中一名年輕男子的面容，專家推測，這名男子可能是秦始皇的兒子。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 該男子約30歲，墓中出土金器、銀器、青銅劍與玉器，顯示地位不低；其右側顳骨嵌有青銅箭頭，且入棺前頭骨與四肢已被分離肢解。

  • 因為墓葬位於秦陵外城附近，且史記記載秦二世即位後曾清洗皇室、殺害多名公子與公主；遺骸又有遭肢解情況，因此被聯想到受害王室成員。

  • 尚未確認。學界對他是否為秦始皇之子仍有爭議，箭頭也可能是中箭身亡或意外所致；研究者認為，未來若做古DNA分析，才可能進一步釐清。

西北大學 微博

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