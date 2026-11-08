坐副駕山西男削蘋果 車急煞、水果刀刺穿心臟 幸好命大

車輛急煞，副駕駛位男子正在削蘋果，水果刀直插左胸，多條動脈斷裂；醫師稱心臟穿透性外傷死亡率超80%，患者及家屬急救措施贏得寶貴時間。（取材自南方都市報）

AI摘要 文章摘要整理： 山西臨汾一名男子坐副駕削蘋果時遭急煞，水果刀刺穿胸部並傷及右心室，經醫院多學科緊急手術後脫離生命危險。

山西臨汾一名男子乘車時，坐在副駕駛座削蘋果，沒想到車輛突然緊急煞車，手中水果刀因慣性直插胸部，造成多條動脈斷裂，甚至刺穿右心室，傷勢極其危急。經醫院多學科團隊緊急搶救，歷時約兩小時完成手術，目前患者已脫離生命危險，轉入普通病房。醫師指出，心臟穿透性外傷死亡率高達80%以上，患者及家屬及時採取的急救措施，為搶救爭取寶貴時間。

據南方都市報報導，臨汾市人民醫院6日發布消息，事發當天，患者乘坐車輛途中，因前方突發狀況緊急煞車，當時正在副駕駛座削蘋果的他，手中的水果刀因慣性刺入胸部。經120救護車送院時，患者已面色蒼白、意識模糊，血壓極低，出現失血性休克。

醫院隨即啟動創傷急救綠色通道，經床旁超聲及胸部CT檢查，發現患者左側胸腔積血、心包積血，懷疑心臟受傷，立即安排急診手術。胸腔鏡探查發現，患者胸腔內積血約2000毫升，但未找到明顯出血點，醫療團隊懷疑出血來源位於縱隔或心包內。

此時患者血壓持續下降，必須使用血管活性藥物才能勉強維持生命徵象。心臟大血管外科醫師接獲通知後，立即中斷原有手術安排，趕赴現場接手搶救。

醫師隨即開胸，發現縱隔內有大量血腫，心包填塞可能隨時引發心臟驟停，於是迅速打開心包，釋放積血，患者血壓才稍有改善。進一步探查後，發現左側乳內動脈及肋間動脈遭水果刀刺斷，兩條血管的四個斷端同時噴血，醫療團隊立即逐一結紮止血。

據報導，原以為情況已經穩定，心臟大血管外科主任王振東進一步清理血腫時，卻發現心包有約一厘米裂口，沿裂口向下探查，竟在右心室表面找到約六毫米的破口，仍有血液向外噴出。醫師隨即在心臟持續跳動的情況下精準縫合，整場手術歷時約兩小時完成。從患者入院接診到進入手術，僅約40分鐘。

患者術後被送入重症監護室，經治療及護理，生命徵象逐漸穩定，目前已轉入普通病房。

王振東表示，心臟穿透性外傷是極其凶險的外科急症，死亡率超過80%，尤其心室破裂時出血迅速，患者可能在送醫前便失去生命徵象。此次患者及家屬及時採取壓迫止血，加上心包填塞對右心室形成一定壓迫止血作用，為醫療團隊爭取了搶救時間。

醫師提醒，乘車時切勿手持刀具、剪刀等尖銳物品，以免急煞車或碰撞時造成嚴重傷害。若發生胸部穿透傷，切勿自行拔除異物，應立即撥打120，保持患者平臥，並在安全情況下採取適當止血措施，盡快送往具備救治能力的醫院。