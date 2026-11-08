中籍老闆求愛18歲巴西女遭拒 誘騙上門勒死她、肢解餵狗

巴西一名中國籍男子（見圖）殺害少女後，還放任比特犬啃咬遺體。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 巴西里約熱內盧一名中國籍麵攤老闆因追求18歲少女遭拒，誘騙她上門後將其勒死、肢解並疑餵狗滅證，最終遭法院判處38年徒刑。

巴西 里約熱內盧發生一起駭人命案，一名中國籍麵攤老闆邱兆虎（Qiu Zhaohu，音譯）迷戀18歲少女馬塞莉（Marcelle Julia Araujo da Silva），因追求遭拒，竟以送禮物為由將她誘騙到住處，將其勒斃、肢解，並把遺體 拿去餵食自己飼養的兩隻比特犬，企圖毀屍滅跡。案件經審理後，當地法院於10月29日判處邱男38年有期徒刑。

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綜合外媒報導，案件發生於2025年6月12日。38歲的邱兆虎當時在里約熱內盧經營日式炒麵餐車，與馬塞莉一家相識至少10年，雙方家族關係密切。然而，邱男逐漸對年輕20歲的馬塞莉產生強烈迷戀，一心希望與她發展戀愛關係，遭拒後竟心生怨恨。

案發當天凌晨，邱男以準備情人節禮物及禮物籃為由，要求馬塞莉親自到其住處領取。監視器畫面顯示，少女清晨進入邱男住處，數小時後，邱男卻獨自推著一輛以藍色帆布覆蓋的大型手推車離開。

馬塞莉失蹤後，親友隨即報警並展開搜尋。6月14日，親友循線在邱男名下、位於里約市區北部帕武納（Pavuna）的一處施工中房屋找到遺體，現場有兩隻比特犬正在啃食。

檢方指出，邱男殺害馬塞莉後將遺體肢解，搬運至另一處房產，企圖讓飼養的比特犬吃掉屍塊，以掩蓋罪行。他還將少女的個人物品丟進附近河流。調查期間，邱男一度逃離里約熱內盧，最後在聖保羅州卡拉皮庫伊巴市落網，由警方跨州聯手逮捕。

邱男落網後向警方坦承親手勒死馬塞莉。另有目擊者表示，曾看過他傳訊息給友人，聲稱「我已經殺了她，現在輪到我自己了」。附近鄰居也向警方透露，邱男過去經常邀請年輕女性到住處，並被指曾對女子下藥或灌酒後發生性行為。

巴西里約熱內盧第二陪審法院10月29日審理後，依殺害女性及藏匿屍體等罪名，判處邱男38年有期徒刑。法官羅洛（Elizabeth Machado Louro）宣判時痛批，將受害者遺體交給比特犬啃食的行為，足以令正常人感到震驚與惡心，也對家屬造成巨大傷害。她強調，判決除懲罰犯罪者，也應發揮警示及教育作用，遏止針對女性的暴力行為。

巴西一名中國籍男子殺害少女（見圖）後，還放任比特犬啃咬遺體。（視頻截圖）