上海59歲男倒地 路人想拿車站AED施救被制止 1條命沒了

張女士的父親倒在站台去世。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 上海松江站一名59歲男子倒地後，路人施救遭制止，120約9分鐘後到場仍未能挽回生命；家屬質疑車站未及時使用AED與急救，並已提起訴訟。

上海一名男子倒在車站站台，路人欲施救被工作人員制止，急救人員趕到後，男子已去世。家屬稱AED僅步行約1分鐘距離，提告車站被駁回；車站回應稱，AED並非普通工作人員都會用。

都市現場報導，上海的張女士（化姓）反映，2025年12月24日21時許，她59歲的父親突發情況倒在上海松江站的站台上。當時，有一位路過的旅客想要對其父親採取心肺復蘇等施救措施，卻被車站的工作人員制止了。張女士稱，事後車站方面表示，當時車站工作人員詢問了試圖施救的旅客是否為專業醫護人員，在得到否定的回答後，才制止了施救。

張女士提供事發時完整的監控視頻，她對於當時車站工作人員是否真與試圖施救旅客有過這樣的溝通表示懷疑，且張女士認為，不能僅僅因為對方不是專業醫護人員，就制止他本想要採取的施救，並非只有專業醫護人員才具有急救知識。

張女士的父親倒地後，車站工作人員撥打了120，約9分鐘左右，120急救人員趕到，然而隨後的搶救沒能挽回他的生命。

據報導，在張女士提供的院前急救病歷上，上面寫著「車到時，患者平躺於地上，意識不清，身旁無嘔吐物，無二便失禁，呼吸、心跳均已停止。車到前，無人行心肺復蘇」。

張女士稱，她認為車站工作人員制止路過旅客施救的行為，導致她的父親錯過了本可能第一時間被救過來的「黃金施救時機」，「黃金施救時機」一過，再被救回來的可能性就大大降低，且現場的幾位工作人員自始至終甚至都沒有幫其父親摘下戴在臉上的口罩，連這樣盡可能幫助有利於呼吸通暢的舉動也沒有，這讓她痛心且氣憤。

張女士表示，上海松江站配有AED設備，且最近的一台AED設備距離其父親倒地處僅有步行約1分鐘的距離，然而現場無人用AED設備施救，車站方面告訴她，AED並非車站普通工作人員都會用，志願者才會用，但是志願者並非全天都在。

張女士認為車站方面存在一定的責任，已提起訴訟，但是一審被駁回，她表示將繼續提起訴訟。

圖為AED設備，資料圖。（取材自都市現場）