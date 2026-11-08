「攻擊-21」如何在四川艦起降 央視披露相關技術細節

「攻擊-21」成功在四川艦起降。（取材自央視）

AI摘要 文章摘要整理： 攻擊-21首次在四川艦完成起降，代表中國海軍具備固定翼隱身無人機上艦能力，也凸顯076型兩棲攻擊艦在無人化航空作戰上的新突破。

中國首型艦載察打一體隱身無人機 「攻擊-21」近日完成首次在076型兩棲攻擊艦四川艦上起降，標誌中國海軍具備固定翼隱身無人機在大型海上作戰平台起降的能力。央視新聞7日披露相關技術細節指出，海上著艦面臨艦艇持續移動、飛行高度及速度調整等挑戰，無人機則須依靠智能化、自動化輔助系統，感知艦艇航行狀態並自主調節，才能完成精準降落。

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據央視新聞報導，10月下旬，「攻擊-21」首次在四川艦成功起降。這是中國兩棲攻擊艦發展的重要突破，也顯示中國海軍在無人化艦載航空作戰能力方面取得新進展。

「攻擊-21」是中國首型艦載察打一體隱身無人機，採用無尾飛翼及翼身融合布局，機體內設有彈艙與燃油空間，具備隱身設計。該機於2025年九三閱兵首次公開亮相。

「攻擊-21」成功在四川艦起降。（取材自央視）

搭載「攻擊-21」的四川艦，舷號51，是中國自主設計、研發及建造的076型兩棲攻擊艦首艦，滿載排水量超過4萬噸。四川艦於2024年12月27日下水命名，配備電磁彈射及阻攔技術，並採用新型綜合電力系統和全自動著艦引導系統，可搭載固定翼無人機、直升機及兩棲作戰裝備。

央視軍事觀察員魏東旭指出，艦載機在航母或兩棲攻擊艦上著艦，技術難度相當高，因為艦艇在海上並非固定目標，而是持續航行的移動平台。傳統有人艦載機降落時，飛行員必須不斷調整飛行高度、角度及速度，並讓機尾的尾鉤準確勾住飛行甲板上的阻攔索，才能安全降落。

「攻擊-21」沒有飛行員，屬於無人化、智能化作戰平台，因此著艦過程更依賴自動控制及輔助系統。魏東旭分析，無人機很可能透過訊號與艦艇航行資訊，感知四川艦的運動狀態，再自主調整飛行姿態及速度，適應甲板位置變化，最終完成快速、精準著艦。

此外，中國海軍近年也持續探索航母編隊與兩棲攻擊艦編隊的聯合訓練。近期遼寧艦編隊赴西太平洋訓練期間，075型兩棲攻擊艦安徽艦編隊穿越宮古海峽與其會師，並在西太平洋海域進行體系融合訓練，藉此提升遠海聯合作戰能力。

隨著四川艦完成無人機起降測試，中國海軍大型兩棲攻擊艦的航空作戰運用進一步拓展，未來如何整合有人與無人艦載機，以及航母和兩棲攻擊艦的協同能力，將成為海軍發展的重要方向。

「攻擊-21」成功在四川艦起降。（取材自央視）