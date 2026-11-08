哈工大碩士在長沙賣氣球 擔心讓校友蒙羞 如今轉念了

哈工大碩士在長沙賣氣球走紅，回應表示正嘗試找一份更穩定的工作，賣氣球是自我的心靈療癒。（取材自九派新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 哈工大碩士陶偉勝因創業失敗、負債而在長沙賣氣球維生，意外走紅後曾自覺丟臉，但在校友與家人的鼓勵下，逐漸轉念並把關注化為公益行動。

一名哈爾濱工業大學碩士畢業生，在湖南長沙街頭賣氣球意外走紅。1986年出生的陶偉勝，曾在深圳從事IT工作，後來返長沙創業，卻因公司倒閉賠錢並背負債務。為了養家還債，他嘗試導遊、攝影剪輯、修電腦等工作，甚至放下身段賣氣球。他近日受訪表示，目前仍在尋找更穩定的工作，但賣氣球已成為自我心靈療癒的方式。

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據九派新聞報導，陶偉勝是湖北黃岡人，2012年取得哈爾濱工業大學信息與通信工程碩士學位，畢業後在深圳工作5年，2017年回到長沙，長期從事互聯網及IT相關工作。2020年，他與幾名同伴創業，從事軟件開發，但公司於2025年倒閉，不但賠上積蓄，還背負債務。

陶偉勝與妻子育有兩名仍在讀小學的孩子。為維持一家四口生活，妻子到託管班擔任照顧兒童的阿姨，他則四處尋找工作機會，包括當地陪導遊、接攝影及剪輯工作、替人修理電腦等。

身邊一名朋友曾邀請他一起賣氣球，起初他因為放不下面子而拒絕，直到經濟壓力愈來愈大，才決定嘗試。他在長沙洋湖一帶擺攤，天氣晴朗時才出攤，一晚約賣出10多個氣球，收入約百元（人民幣，下同，約15美元）。一個月加上其他兼職，個人收入約3000至4000元，夫妻兩人合計約6000至7000元，勉強維持家庭開支。

今年10月3日，長沙連日下雨，他無法出攤，也沒有接到其他工作，於是拍攝影片記錄生活並上傳網路，沒想到意外暴紅，影片甚至被校友轉發至哈工大湖南校友會群組。

突然受到關注，反而令陶偉勝感到緊張。他過去很少向別人提及自己的學歷，擔心賣氣球會讓校友蒙羞，甚至主動向校友會秘書長道歉。不過，校友不但沒有責怪他，還安排時間開導他，讓他逐漸放下創業失敗的心理包袱。

相較於校友的鼓勵，網路上也有人批評他「浪費國家資源」、「不思進取」。陶偉勝表示，外界只看到他賣氣球，卻不知道他此前已經嘗試過許多工作，因此不會太在意負面評論。

走紅後，他也沒有急於利用流量變現，反而開始參與公益活動、協助尋親，希望把網友給予的鼓勵轉化為幫助別人的力量。他每周進行直播，父母如今也支持他的選擇，兩名孩子更認為勞動沒有高低之分，為爸爸感到驕傲。

陶偉勝表示，目前仍努力尋找一份更穩定的工作，但不打算放棄賣氣球，因為這份工作讓他找到平靜。他認為流量並不真正屬於自己，即使將來消退也不必擔心。他也勉勵正面臨困境的人不要輕易放棄，保持健康樂觀，咬牙撐過難關，總有一天能走出低谷。