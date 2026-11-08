特斯拉執行長馬斯克再告白「我愛中國 中國企太強了 」

特斯拉執行長馬斯克又公開表達對中國的喜愛，圖為馬斯克接受羅恩·巴倫採訪。（取材自觀察者網）

AI摘要 文章摘要整理： 馬斯克在紐約受訪時再度盛讚中國與中國車企實力，特斯拉中國銷售與高管異動消息也同步引發關注，凸顯其在中國市場面臨激烈競爭。

特斯拉 執行長馬斯克 日前在紐約出席第33屆巴倫投資會議，接受美國投資公司巴倫資本創始人羅恩·巴倫採訪，又公開表達對中國的喜愛，並高度評價中國汽車公司的競爭力。就在馬斯克再次對中國告白之際，特斯拉低調物色中國區銷售負責人的消息也引發熱議。

快科技報導，馬斯克說：「中國令人驚嘆。順便說一句，我愛中國。去那裡的旅行令人深受鼓舞。」他同時強調，在上海生產的特斯拉Model Y是中國最暢銷的電動車，但取得這一成績並不容易，「想一想就知道了，中國汽車公司非常厲害。」

這並非馬斯克首次公開讚美中國。此前他多次在社交平台發文盛讚中國：「中國太棒了。我強烈鼓勵大家去那裡旅遊。」

隨後，他的母親梅耶馬斯克也在這條動態下留言表示贊同，並在評論中細緻描述了自己到訪中國的直觀體驗。

她提到，每一座城市都各具風情，擁有豐富多元的人文古蹟可供遊覽。城市建築與街道環境乾淨整潔，基礎設施維護到位。當地民眾待人謙和有禮，勤懇務實，整體氛圍讓她充滿安全感，這也是她十分樂於造訪中國的重要原因。

早在此次發文前，梅耶馬斯克就曾公開談過紐約的現狀，直言當地市容環境髒亂，治安隱患突出，即使是富人聚居的區域也無法倖免。

反觀中國城市，街道乾淨有序，各類公共設施維護完善，整體治安水準更是讓她印象深刻。即便時至深夜，行走在街頭依舊能夠擁有滿滿的安全感，這樣的體驗令她倍感舒心。

另外，博主「長三角行健者」7日在社交平台爆料，特斯拉正在低調尋找新一任中國區銷售負責人。該博主表示：「行業內卷，職位愈高愈坐不住，承擔的壓力越大，尤其是銷售。」

特斯拉中國區核心高管被挖角早有先例。今年4月1日，小米被曝挖走兩名特斯拉中國區高管。

原特斯拉中國區總經理孔艷雙3月初入職小米，接替原小米汽車總監李曉銳負責汽車銷售業務，不過小米內部當時並未正式發文通告其職位。

同時，原特斯拉上海工廠生產製造副總裁宋鋼也傳出將入職小米汽車的消息，小米方面對此暫無回應。

孔艷雙和宋鋼一個管銷售、一個管生產，恰恰是車企最關鍵的兩個環節，兩人任職期間特斯拉中國一路高歌猛進，經歷了工廠建設投產、產能爬坡、國產Model 3和Model Y發售等多個里程碑。

此外，今年2月負責北美銷售、服務及信息技術的副總裁拉傑·傑加納坦也宣布離職，特斯拉中歐地區交付運營高級經理迪特·洛倫茨同樣跳槽小米負責歐洲交付與物流。

數據顯示，2026年前七個月特斯拉中國銷量約26.6萬輛，同比下降12.4%，在比亞迪、小米、理想等品牌的圍攻下承壓明顯。