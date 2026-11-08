中首設「冷門絕學」學院研古文字 盼解決人才斷層問題
中國社科院大學成立全國首個冷門絕學學院，聚焦民族古文字、甲骨學與古典文明，並聯合多家機構推動人才培育與學術傳承。
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中國社科院大學成立全國首個冷門絕學學院，聚焦民族古文字、甲骨學與古典文明，並聯合多家機構推動人才培育與學術傳承。
中國社會科學院大學6日在北京成立冷門絕學學院，並啟動全國冷門絕學聯盟，成為全國首個以「冷門絕學」命名的學院。學院將聚焦民族古文字、甲骨學、簡帛學及中西古典文明等研究領域，建立本碩博貫通式人才培養體系，盼解決冷門學科人才斷層問題，讓傳統學術得以延續。
據新京報「政事兒」報導，成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啟動大會當天舉行，史金波、馮時、卜憲群、李國強、張政文、李錦繡、孫伯君、李新偉、朝克等九名中國社會科學院學部委員、一級教授及國家級人才，獲聘為學院首席專家。
中國社會科學院副院長趙芮表示，成立冷門絕學學院及啟動全國聯盟，是統籌科教資源、布局國家基礎學科的重要舉措，目標是守護中華文脈、推動冷門絕學傳承創新，並服務文明探源、邊疆治理、文化安全及民族工作。
據介紹，學院研究範圍涵蓋突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文、八思巴文、納西東巴文及方塊壯文等10餘種民族古文字，並統籌甲骨學、簡帛學及古典學等特色研究方向。院內設有甲骨文與簡帛文獻、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部，另建置數智絕學實驗室、創辦「冷門絕學研究」期刊，並開設本科生「鼎堂班」。
師資方面，學院組建140餘人的教學研究團隊，由8位學部委員、30多名一級教授及國家級人才領銜，採取主導導師與跨學科導師協同的培養機制，結合原典研讀、田野調查及數位科技，培養能長期投入基礎研究的專業人才。
此外，中國社會科學院大學也牽頭成立全國冷門絕學聯盟，聯合80餘家高校、科研院所及文博單位，推動研究資源共享、跨機構合作及人才培育，希望改善冷門學科資源分散、後繼無人的困境。
學院成立也引發外界關注，有人質疑冷門專業招生及就業前景。相關評論指出，冷門絕學涉及文化傳承，不能單純以市場需求決定存廢，仍須透過政策扶持及人才培育維持發展。這類學科通常採小班化、師徒傳習及本碩博貫通模式，讓學生能長期深耕專業，減少升學壓力對研究方向的影響。
以95後甲骨文研究者李右溪為例，她畢業後透過經營自媒體科普甲骨文，累積百萬粉絲，並出版科普讀物，為冷門專業開拓傳統學術以外的傳播及發展空間。評論認為，設立專門學院有助吸引真正有興趣的學生，讓冷門學科不再因人才不足而中斷，進一步建立具有中國特色及國際影響力的學術體系。
這是全國首個以「冷門絕學」命名的學院，重點研究民族古文字、甲骨學、簡帛學與中西古典文明，並以本碩博貫通方式培養長期投入基礎研究的人才。 學院透過本碩博貫通培養、小班化教學、師徒傳習與跨學科導師協作，結合原典研讀、田野調查與數位科技，建立可延續的專業人才梯隊。 聯盟串聯80餘家高校、科研院所與文博單位，目標是共享研究資源、促進跨機構合作、培育人才，並改善冷門學科資源分散、後繼無人的困境。
精華 FAQ
這是全國首個以「冷門絕學」命名的學院，重點研究民族古文字、甲骨學、簡帛學與中西古典文明，並以本碩博貫通方式培養長期投入基礎研究的人才。
學院透過本碩博貫通培養、小班化教學、師徒傳習與跨學科導師協作，結合原典研讀、田野調查與數位科技，建立可延續的專業人才梯隊。
聯盟串聯80餘家高校、科研院所與文博單位，目標是共享研究資源、促進跨機構合作、培育人才，並改善冷門學科資源分散、後繼無人的困境。
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