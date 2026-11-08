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中首設「冷門絕學」學院研古文字 盼解決人才斷層問題

中國新聞組／北京8日電
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中國社會科學院大學冷門絕學學院成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啟動大會6日在北京舉辦。...
中國社會科學院大學冷門絕學學院成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啟動大會6日在北京舉辦。（取材自新京報政事兒）

AI摘要

文章摘要整理：

中國社科院大學成立全國首個冷門絕學學院，聚焦民族古文字、甲骨學與古典文明，並聯合多家機構推動人才培育與學術傳承。

中國社會科學院大學6日在北京成立冷門絕學學院，並啟動全國冷門絕學聯盟，成為全國首個以「冷門絕學」命名的學院。學院將聚焦民族古文字、甲骨學、簡帛學及中西古典文明等研究領域，建立本碩博貫通式人才培養體系，盼解決冷門學科人才斷層問題，讓傳統學術得以延續。

據新京報「政事兒」報導，成立儀式暨全國冷門絕學聯盟啟動大會當天舉行，史金波、馮時、卜憲群、李國強、張政文、李錦繡、孫伯君、李新偉、朝克等九名中國社會科學院學部委員、一級教授及國家級人才，獲聘為學院首席專家。

中國社會科學院副院長趙芮表示，成立冷門絕學學院及啟動全國聯盟，是統籌科教資源、布局國家基礎學科的重要舉措，目標是守護中華文脈、推動冷門絕學傳承創新，並服務文明探源、邊疆治理、文化安全及民族工作。

據介紹，學院研究範圍涵蓋突厥文、西夏文、契丹文、女真文、滿文、古藏文、古彝文、八思巴文、納西東巴文及方塊壯文等10餘種民族古文字，並統籌甲骨學、簡帛學及古典學等特色研究方向。院內設有甲骨文與簡帛文獻、北方民族古文字、西南民族古文字、中西古典文明等教研部，另建置數智絕學實驗室、創辦「冷門絕學研究」期刊，並開設本科生「鼎堂班」。

師資方面，學院組建140餘人的教學研究團隊，由8位學部委員、30多名一級教授及國家級人才領銜，採取主導導師與跨學科導師協同的培養機制，結合原典研讀、田野調查及數位科技，培養能長期投入基礎研究的專業人才。

此外，中國社會科學院大學也牽頭成立全國冷門絕學聯盟，聯合80餘家高校、科研院所及文博單位，推動研究資源共享、跨機構合作及人才培育，希望改善冷門學科資源分散、後繼無人的困境。

學院成立也引發外界關注，有人質疑冷門專業招生及就業前景。相關評論指出，冷門絕學涉及文化傳承，不能單純以市場需求決定存廢，仍須透過政策扶持及人才培育維持發展。這類學科通常採小班化、師徒傳習及本碩博貫通模式，讓學生能長期深耕專業，減少升學壓力對研究方向的影響。

以95後甲骨文研究者李右溪為例，她畢業後透過經營自媒體科普甲骨文，累積百萬粉絲，並出版科普讀物，為冷門專業開拓傳統學術以外的傳播及發展空間。評論認為，設立專門學院有助吸引真正有興趣的學生，讓冷門學科不再因人才不足而中斷，進一步建立具有中國特色及國際影響力的學術體系。

精華 FAQ

  • 這是全國首個以「冷門絕學」命名的學院，重點研究民族古文字、甲骨學、簡帛學與中西古典文明，並以本碩博貫通方式培養長期投入基礎研究的人才。

  • 學院透過本碩博貫通培養、小班化教學、師徒傳習與跨學科導師協作，結合原典研讀、田野調查與數位科技，建立可延續的專業人才梯隊。

  • 聯盟串聯80餘家高校、科研院所與文博單位，目標是共享研究資源、促進跨機構合作、培育人才，並改善冷門學科資源分散、後繼無人的困境。

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