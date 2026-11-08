中共21大「嚴把人選廉潔關、作風關」 將選出2360代表

中共20大開幕式。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中共中央已部署21大代表選舉工作，預計選出2360名代表，並強調政治立場、廉潔與作風審查，還要求合理配置女性、少數民族及新就業群體代表。

中共 將於2027年下半年在北京召開第21次全國代表大會（21大），中共中央近日印發通知，部署21大代表選舉工作。預計選出2360名代表，選舉工作從現在開始，到明年6月底前結束。並特別強調要「嚴把人選廉潔關、作風關」。

10月底中共20屆五中全會宣告「全面從嚴治黨」，並拍板於2027年下半年在北京召開21大。

新華社7日報導，中共中央近日印發了「關於黨的21大代表選舉工作的通知」，對21大代表選舉工作作出全面部署。中央組織部近日召開會議，對這項工作作出具體安排。

通知指，21大是中共在「基本實現社會主義現代化的關鍵時期、向第二個百年奮鬥目標進軍新征程」上召開的一次十分重要的代表大會。中共中央確定，21大代表名額共2360名，較20大增加60人，由全國38個選舉單位選舉產生。

通知指，中共中央明確，21大代表應是共產黨員中的優秀分子，要嚴把人選政治關，其中較20大新增「著重考察人選政治立場、政治態度、政治覺悟」和政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，對政治上不合格的一票否決。

此外，相比20大時提到要「嚴把人選廉潔關」，這次表述增長為「嚴把人選廉潔關、作風關，落實廉潔把關各項規定，嚴格甄別核查，注重瞭解道德品行、作風形象等情況」。並且要合理把握代表結構，女黨員和少數民族黨員代表應占一定比例，並較20大時新增要有「新就業群體」方面的代表。

中國14屆全國人大常委會第25次會議6日在北京閉幕。(取材自中國人大網)