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立冬進補吃啥？北京火鍋店排隊逾千桌 候位得等6小時

中國新聞組／北京8日電
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立冬吃火鍋，北京有火鍋店排隊超過1000桌。(取材自大河報)
立冬吃火鍋，北京有火鍋店排隊超過1000桌。(取材自大河報)

AI摘要

文章摘要整理：

立冬後北方降溫帶動冬令飲食與火鍋消費升溫，北京一家主打鮮切羊肉的火鍋店排隊逾1000桌，候位最長超過6小時。

11月7日迎來立冬，中國多地氣溫明顯下降，北方部分地區更出現強降雪。隨著天氣轉冷，羊肉、餃子等傳統冬令美食成為餐桌上的熱門選擇，火鍋消費也隨之升溫，北京一家知名火鍋店在立冬這天更出現超過1000桌排隊的盛況，最長候位時間超過6小時。

大河報報導，火鍋店工作人員表示，今年立冬適逢周末，吸引大批顧客上門，排隊人潮遠遠超過平日，排隊桌數不但超過1000桌，候位時間超過6小時。據了解，該店主打鮮切羊肉，是北京當地及外地遊客經常造訪的熱門餐廳，在點評平台有4.7分評價，人均消費約112元（人民幣，約16美元）。

立冬也讓超市火鍋相關商品銷量同步攀升。從消費口味來看，牛油口味火鍋底料仍是市場銷量第一，顯示傳統麻辣風味依舊受到歡迎；不過，消費者對特色湯底的需求也逐漸增加，糟粕醋、冬陰功、韓式泡菜及咖哩等不同風味相繼走紅，為火鍋市場增添更多選擇。

值得注意的是，辣味食品的消費市場出現了地域變化。過去提到吃辣，往往聯想到四川、湖南等地區，但最新銷售數據顯示，廣東省的辣味商品銷量反而居全國之冠，顯示辣味消費已逐漸突破傳統地域界線。

北京一家火鍋店在立冬這天，排隊超過1000桌。(取材自大河報)
北京一家火鍋店在立冬這天，排隊超過1000桌。(取材自大河報)

精華 FAQ

  • 因為11月7日立冬又逢週末，天氣轉冷後大量民眾外出進補，該店又是北京知名熱門火鍋店，吸引本地客與外地遊客湧入，排隊桌數因此突破1000桌。

  • 店家主打鮮切羊肉，屬於北京當地與外地遊客常去的熱門餐廳，在點評平台有4.7分評價，人均消費約112元，立冬當天候位最長超過6小時。

  • 超市火鍋商品銷量同步上升，牛油口味底料仍居銷售第一，但糟粕醋、冬陰功、韓式泡菜與咖哩等特色湯底也愈來愈受歡迎；此外，廣東辣味商品銷量已居全國之冠。

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