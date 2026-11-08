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立冬吃餃子 雷軍用小米澎程車電展廚藝 網嘲：露餡了

中國新聞組／北京8日電
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雷軍在戶外煮餃子。（視頻截圖）
雷軍在戶外煮餃子。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

雷軍在立冬當天分享戶外煮餃影片，因外賣訂不到改煮冷凍餃子，雖有部分餃子露餡，仍因接地氣作風引發熱議。

小米創辦人雷軍7日在社群平台分享煮餃子的影片，向網友問候「立冬，大家吃餃子了嗎？」沒想到過程中意外出現餃子露餡的情況，引來網友調侃「誰露餡了？」雷軍透露，他原本想訂外賣，卻因立冬當天太熱門而訂不到，只好改煮冷凍餃子，影片曝光後引發網友熱議，也有人稱讚他相當接地氣。

影片中可看到，雷軍用小米澎程接著電熱盤，在戶外露營煮冷凍餃子，搭配老陳醋享用。過程中，他還示範煮餃子的方法，包括水滾後下鍋，煮至一定程度再分三次加入涼水，直到餃子煮熟。

不過，煮餃子的過程並非完全順利，部分餃子出現破皮、內餡露出的情況，意外成為影片焦點。有網友留言調侃「誰露餡了？」「君子劍岳不群最開始大家以為是光明磊落，最後暴露真相，十足的偽君子」，疑似在暗諷雷軍。但也有人認為雷軍身為大老闆也吃冷凍餃子，相當親民。

雷軍這段影片之所以引發關注，除了他的企業家身分，也與立冬吃餃子的傳統習俗有關。中國北方民間流傳「立冬不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管」的說法，立冬吃餃子被視為迎接冬季的飲食習慣。「餃子」也因諧音「交子」，被賦予季節交替、迎接新氣象的寓意。

雷軍在戶外煮餃子，網友嘲諷「露餡了」。（視頻截圖）
雷軍在戶外煮餃子，網友嘲諷「露餡了」。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 他在社群平台發布煮餃子影片，並問候網友立冬是否吃餃子。由於他是知名企業家，且影片內容貼近日常生活，因此迅速引發討論。

  • 雷軍表示，立冬當天吃餃子的人很多，外賣太熱門而訂不到，只好改用冷凍餃子自行烹煮，展現出臨時應變的生活化一面。

  • 影片中餃子出現破皮、內餡露出的情況，成為網友調侃焦點；同時他使用小米澎程車電熱盤戶外煮餃，也被認為相當親民接地氣。

立冬 餃子 雷軍

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