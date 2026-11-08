「武松打虎」監控畫面流出 網笑稱：是真的 當年沒AI

監控視頻版「武松打虎」。(取材自北京晚報)

AI摘要 文章摘要整理： 網路掀起把歷史故事與影視劇改造成監控畫面的AI風潮，從司馬光砸缸到武松打虎都被惡搞重現，引發網友以「當年沒AI」等留言熱議。

AI生成影像的風潮吹到了歷史典故，近日，「司馬光砸缸」、「荊軻刺秦王」、「曹沖秤象」等故事，以監控錄像的形式在網路上流傳，畫面刻意加入老舊監控畫質、雪花雜訊及時間戳記，營造出彷彿意外拍下歷史現場的效果。這些影片憑藉荒誕又逼真的風格迅速走紅，網友一邊調侃「監控室工作人員真辛苦」，一邊享受這場1秒穿越時空的趣味。

北京晚報報導，「司馬光砸缸」的監控影片可看到幾名穿著古代服飾的孩童在庭院玩耍，一名孩童不慎跌入水缸，其他人驚慌失措，小司馬光則抱起石頭砸破水缸，讓落水孩童脫困。影片不僅重現課本中的經典情節，左上角還加上時間戳記，搭配模糊的老舊錄像質感，彷彿真的留下了千年前的監控紀錄。

其他歷史名場面也被搬進「監控室」。「荊軻刺秦王」影片標註「前227年10月25日」，從荊軻以獻上樊於期首級及督亢地圖為由覲見秦王，到圖窮匕見、秦王繞柱逃跑等情節，都被重新演繹。「曹沖秤象」則呈現曹沖利用船隻刻下水位，再以石頭測量大象重量的過程；「武松打虎」也以監控視角呈現，連同鴻門宴、玄武門之變等歷史事件，都成為AI創作素材。 監控視頻版「曹沖秤象」。(取材自北京晚報)

監控視頻版的「司馬光砸缸」。(取材自北京晚報)

這股風潮甚至延伸到影視作品。電視劇「甄嬛傳」中福子被投井、孫答應與侍衛私通遭揭發等劇情，也被製作成監控影片，補足劇中未完整呈現的場面。網友笑稱，紫禁城監控室的工作人員肯定看過不少精彩場面，還有人表示，終於等到影視劇沒有拍出的另類花絮。

網友也紛紛加入玩梗，留言稱「那時候沒有AI，做不了假」、「我作證，當時我就在監控室裡」，享受著「一本正經胡說八道」的樂趣。

監控視頻版「荊軻刺秦王」。(取材自北京晚報)