AI衝擊 張藝謀：電影不再是精英藝術 陳建斌：分不清是否自己

張藝謀認為未來電影將不再是精英藝術。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 張藝謀在金雞論壇指出AI將快速改變電影產業，甚至讓影像創作走向平權；陳建斌則認為AI雖逼真且易同質化，仍無法取代演員與藝術家的靈魂。

AI對電影產業的衝擊，成為今年金雞百花電影節熱門話題。導演張藝謀7日在金雞論壇直言，未來AI影像可能在兩、三年內達到以假亂真的程度，普通人也能成為導演、編劇，「電影或將不再是精英的藝術」。在電視劇「甄嬛傳」中扮演皇上的演員陳建斌則說，他的AI形象愈來愈逼真，有些片段甚至讓他懷疑「我沒有演過啊」，直言用不了多久，AI就能達到和他一模一樣。

綜合香港 文匯報、極目新聞報導，張藝謀7日上午出席金雞百花電影節，分享對電影產業的觀察。他指出，電影本質上是虛擬影像產業，與演唱會、話劇等實體演出不同，AI技術的出現對電影造成巨大影響，尤其對年輕導演而言，是前所未有的挑戰。

張藝謀觀察到，如今在機場、火車站及高鐵站，許多人都在手機上觀看短劇和短影音，AI短影音產業也已創造數百億元產值。在大量觀眾轉向線上內容的情況下，傳統電影能否繼續吸引觀眾走進電影院 ，成為產業必須面對的問題。

張藝謀預測，未來三、五年內，AI影像品質可能快速提升至難以辨別真假的程度，屆時影像創作將出現某種程度的「平權」，一般人也能透過AI將腦海中的故事和夢想製作成影像。

經典連續劇「甄嬛傳」是網友的「電子榨菜」，在劇中飾演皇上的陳建斌，形象與聲音都成為網友AI創作的「富礦」。陳建斌表示，自己一直在觀察AI模仿的發展，早期生成的形象還不太像，但近來愈來愈逼真，甚至有些片段讓他忍不住懷疑：「到底他才是我呢，還是我是誰？」 陳建斌說AI影像愈做愈逼真，甚至讓他分不出來究竟是不是真的自己。（取材自大河報）

不過，陳建斌並不認為AI會取代演員或藝術家。他近日擔任電影創作比賽評委，在觀看大量AI作品後，逐漸發現其中存在明顯的同質化現象。創作者彼此模仿，最後形成一個「模仿宇宙」，「在那個宇宙裡的人，我們一眼就可以看出來，長得都是那個樣子」。

陳建斌表示，「你靠想像力畫了一千朵花，最終一定會畫得一模一樣。而我們的現實生活中，一萬朵花每一朵都不一樣」。他認為，影像創作最終考驗的，還是那個坐在機器前面指揮它的那個人，也就是導演，「你必須要有創造力」。

陳建斌自信地說，AI不可能替代藝術家，「AI陳建斌」給大家提供的是豐富性、多樣性，但現實中的陳建斌提供的是靈魂、是精神，是深刻的東西，「是他們無法替代的」。