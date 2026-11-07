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詐騙？戴2499元指環不易被推倒 業者要請「院士級科學家」說明

中國新聞組／北京7日電
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業者宣稱戴上智能指環能改善身體平衡感。(取材自每日經濟新聞)
業者宣稱戴上智能指環能改善身體平衡感。(取材自每日經濟新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

一款售價2499元的智慧指環因宣稱能提升平衡感在展會爆紅，但遭質疑效果可能來自推人方式，業者則回應將請院士級科學家說明。

中國一款售價2499元（人民幣，下同，約374美元）的智慧指環近日在展會暴紅，宣稱戴上後能改善身體平衡感，現場還安排工作人員推動體驗者，展示「不容易被推倒」的效果。不過，獵豹移動董事長傅盛公開質疑，所謂神奇效果其實與推人的手法有關，直批「江湖騙術層出不窮」。面對外界質疑，業者回應，將邀請「院士級科學家」出面說明。

據每日經濟新聞報導，這款產品名為「即沃Kring01智能指環」，由分享在線（杭州）科技有限公司經營的網路商店販售，售價2499元。

商品介紹宣稱，指環具有「優化平衡感知」、「優化睡眠體驗」及「超長持久續航」等功能，其中平衡感知更涉及「前庭系統平衡感知」、「神經信號傳導」及「小腦姿態調控」，聲稱能讓使用者站立更平穩、行走更從容。

近日該產品在展會亮相，現場銷售人員讓體驗者戴上指環，再用力推動對方，藉此展示抗推能力。部分體驗者表示，戴上指環後，確實感覺平衡能力有所提升，相關影片隨即引發關注。

不過，質疑聲浪也接踵而來。傅盛11月5日在社群平台發布影片，表示自己特地找同事重現實驗，發現關鍵根本不在指環，而是推人的方式。他指出，只要改變施力方向，受測者被推動的程度就會明顯不同，並稱國外過去也曾出現類似產品，甚至有業者承認涉及虛假宣傳。

對此，分享在線法定代表人吳鴻飛11月6日接受每日經濟新聞訪問時表示：「最好通過我們官方統一的口徑，給大家和所有的消費者一個交代。」他並透露，公司正與國家級媒體接洽，「接下來我們有院士級的科學家會做出這個事情的說明」。

爭議不僅止於產品功效，業者展示的檢測報告也引發疑問。

展會現場曾出現由中析研究所出具的「指環微循環測試報告」。吳鴻飛表示，報告中有雙腳對稱性顯著提升的數據，公司另有平衡性相關報告，只是當天媒體可能沒有拍到。不過，記者要求提供平衡性報告，截至發稿仍未取得。

更令人意外的是，中析研究所工作人員表示，該公司確實曾委託檢測，但出具的是科研測試報告，僅供產品設計、升級及內部教學參考，「不具有任何的證明作用」。對於業者在展會宣傳時展示報告，工作人員直言：「他現在這麼用屬於超範圍使用了。」

精華 FAQ

  • 該產品名為即沃Kring01智能指環，售價2499元，主打優化平衡感知、優化睡眠體驗與超長續航，其中平衡感知更被宣稱可讓人站立更穩、行走更從容。

  • 獵豹移動董事長傅盛指出，現場展示的抗推效果很可能與推人的手法有關，只要改變施力方向，受測者被推動程度就會不同，因此他認為不是指環真的有神奇作用。

  • 業者表示會透過官方口徑說明，並邀請院士級科學家出面解釋；但現場展示的檢測報告被研究所指出僅供科研參考，不能證明產品功效，業者卻把它拿來宣傳。

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