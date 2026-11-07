跑腿員化身「臨時家長」代接孩子上下學 網問：安全嗎？

完善圖說 跑腿公司推出「臨時家長」服務，可代為接送孩子上下學、護學站崗及看護陪玩，引發家長對兒童安全的疑慮。(取材自極目新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 跑腿平台推出代接送、站崗與陪玩的「臨時家長」服務，雖滿足部分家庭需求並已售出1159次，但因涉及未成年人安全，引發家長與律師對平台責任的質疑。

跑腿平台近期推出「臨時家長」服務，家長下單即可請跑腿員代接送孩子上下學、護學站崗或看護陪玩，平台顯示已售出1159次。不過，讓陌生人單獨陪伴孩子，也引發家長對安全問題的疑慮。律師提醒，平台不能僅靠協議聲明免除安全保障責任。

極目新聞報導，該跑腿公司小程序顯示，「臨時家長」服務分為三種，包括上下學陪同、護學站崗及看護陪玩。上下學陪同是按照約定路線接送孩子；護學站崗則依學校允許的安排，協助維持秩序或清潔指定區域；看護陪玩則是在約定場所提供臨時看護、伴讀及遊戲陪伴。

以湖南長沙為例，上下學陪同收費為每小時36元（人民幣，下同）、半小時18元；護學站崗及看護陪玩均為每小時50元、半小時30元，兩小時95元。看護陪玩另有三小時138元、四小時178元的方案。

小程序特別提醒，「臨時家長」僅是服務名稱，不會改變法定監護關係，跑腿員依訂單提供陪同及看護服務，但不承擔監護人職責。

對於這項服務，有家長向記者表示，不放心讓孩子與陌生人單獨相處，認為風險很大；也有家長坦言，工作時間有時與接送孩子衝突，確實有這類需求，但仍擔心安全問題。

跑腿公司工作人員表示，考量服務對象的特殊性，平台優先篩選服務信用分、好評度及歷史接單量較高的跑腿員，且所有跑腿員註冊時均須實名登記，並經公安部門備案，確認沒有犯罪紀錄。

此外，平台會針對「臨時家長」業務提供培訓及接單指引，顧客下單時可選擇跑腿員性別，並要求接送交接時拍照上傳。跑腿員也須注意服務態度，搭乘交通工具時佩戴頭盔或繫好安全帶。

工作人員透露，目前臨時家長訂單中，約六成是上下學陪同，其餘主要為護學站崗及看護陪玩。

河南澤槿律師事務所主任付建認為，這項服務確實回應部分家庭的實際需求，但涉及未成年人，法律風險不同於一般跑腿業務，平台應設置更嚴格的安全門檻。

付建指出，這類服務屬於勞務信息撮合，平台雖可透過協議聲明不承擔法定監護責任，卻不能僅憑格式條款完全免除自身的安全保障義務。若發生人身傷害，仍須依平台審核及管理是否有過失、跑腿員履行職責的情況等，判定各方責任。

他提醒，平台應完善人員背景查核及風險管理機制，加強未成年人保護；家長也應審慎評估風險，事先確認交接程序及緊急應變安排，避免監護責任出現空缺。