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蛋殼、外賣袋手搓高定 上海姑娘「廢料縫時裝」背後原因惹鼻酸

中國新聞組／北京7日電
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白鶴的造型至少黏了有上萬枚碎片。(取材自都市快報橙柿互動)
白鶴的造型至少黏了有上萬枚碎片。(取材自都市快報橙柿互動)

AI摘要

文章摘要整理：

上海女子花牧野利用下班與周末，把蛋殼、外賣袋和廢紙箱做成時裝，作品走紅網路；她坦言創作源於對亡妹與祖母的思念，也希望以此留住親人痕跡。

上海90後上班族「花牧野」利用下班與周末時間，將蛋殼、外賣袋及廢紙箱等生活廢料，手工縫製成白鶴展翅時裝與獅子王連衣裙等潮流服飾。這項變廢為寶的行動在網路上吸引數百萬網友點讚，花牧野表示，這一切源於對亡妹與過世十多年奶奶的深切懷念，她目標未來要手搓1001條衣裙。

都市快報橙柿互動報導，大學主修英語翻譯、無任何美術基礎的花牧野表示，這項行動源於一段沉重的童年記憶。

她與妹妹從小身為留守兒童，妹妹因患軟骨病無法站立，奶奶當年四處撿拾雞蛋殼洗淨碾粉為其補鈣，但妹妹仍在20多年前夭折。而十多年前奶奶獨自在家跌倒離世，兩三天後遺物遭老家人全數丟棄，使她極度害怕至親在世上的痕跡被遺忘。

為此她化悲痛為靈感，在同事與鄰居耗費數月幫忙積攢下，自己也存了兩個月蛋殼，最終歷時三個周末將上萬枚蛋殼碎片黏貼於紗巾上，打造出栩栩如生的「蛋殼白鶴裙」；她亦曾用同事背地鐵送來的40多個外賣袋，花費一整個周末編織出時尚連衣裙。

此外，花牧野結合閱讀回憶錄《夜航西飛》的靈感與非洲元素，利用廢紙箱打造「獅子王」硬紙殼服飾，並曾以1000張貓咪照片爆改套裝出席亞寵展。

面對網友讚嘆與「是否給巴黎世家投簡歷」的熱烈討論，花牧野回應：「雖然故事裡的小女孩死了，但是我還活著，我想為她創造一些美好的東西。」

外賣袋爆改的編織裙。(取材自都市快報橙柿互動)
外賣袋爆改的編織裙。(取材自都市快報橙柿互動)

精華 FAQ

  • 她表示靈感來自童年創傷，因妹妹早逝、祖母也在多年後離世，讓她特別害怕親人的痕跡被遺忘，因此把悲傷轉成創作。

  • 她把蛋殼、外賣袋、廢紙箱等日常廢料重新利用，做出白鶴裙、連衣裙與硬紙殼服飾，甚至還做過以貓咪照片為靈感的套裝。

  • 作品吸引數百萬網友按讚，也有人打趣她是否該投履歷給巴黎世家；她則回應自己想為已逝的妹妹創造美好，延續她的存在感。

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