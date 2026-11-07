湖南4歲「蝴蝶寶貝」皮膚一碰就破 爸媽為她不生二胎

晨晨的皮膚極度脆弱，一碰就破。(取材自瀟湘晨報)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南4歲女孩晨晨患有遺傳性大疱性表皮鬆解症，皮膚極度脆弱，父母每月投入高額護理費並長時間換藥，仍選擇悉心照顧與分享經驗。

湖南湘潭一名4歲女孩晨晨因患有罕見病「遺傳性大疱性表皮鬆解症」，皮膚如蝴蝶翅膀般極度脆弱、一碰就破且終生無法治癒，被稱為「蝴蝶寶貝」。面對每月高達1萬多元人民幣的敷料及藥物護理費，以及每天長達2小時的繁瑣換藥過程，晨晨父母仍堅持悉心照料並坦言不會生二胎，坦言「怕家裡有健康小孩，對她的心理造成影響」。

瀟湘晨報報導，晨晨自出生起確診該病後便需全身貼藥護理，其中僅生物製劑與敷料就占據大部分開銷，部分敷料單價達一片160元(約23美元)、一盒價格1100元(約164美元)。

父母透露，最初換藥護理每天需花費4小時，如今熟練後仍需2小時，每次僅雙腿就需要至少3包敷料。儘管經濟壓力巨大，父母仍透過自媒體記錄護理日常，為其他罕見病家庭提供參考，期盼讓更多人了解這個群體。

遺傳性大疱性表皮鬆解症（EB）是一種因基因突變導致關鍵蛋白缺陷或缺失的遺傳性皮膚病，使得表皮與真皮連接不牢固，輕微摩擦碰撞就會導致皮膚破損、水疱甚至潰爛。

該病發病率約為每百萬活產新生兒中20例左右，無性別差異，已納入中國罕見病目錄。目前該病尚無根治方法，主要依靠保護皮膚、護理創面與預防併發症 ；專家建議有家族史者應於孕前或產前進行遺傳諮詢與基因檢測。