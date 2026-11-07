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「外賣詩人」王計兵帶新詩集赴人大 分享生活中的光

中國新聞組／北京7日電
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「外賣詩人」王計兵走進中國人民大學。(取材自長安街知事)
「外賣詩人」王計兵走進中國人民大學。(取材自長安街知事)

AI摘要

文章摘要整理：

「外賣詩人」王計兵以外送空檔創作近6000首詩，從基層勞動者成為魯迅文學獎得主，並在人大分享他眼中的生活微光。

第九屆魯迅文學獎詩歌獎得主、被譽為「外賣詩人」的王計兵，11月6日身著紅衣攜新作《手持人間一束光》至中國人民大學分享創作歷程。曾為生計擺攤、拾廢品的他，在送外賣間隙將詩句寫於紙片與掌心，至今已累積近6000首作品並出版4本詩集，2026年7月更憑藉第三本詩集《低處飛行》摘下魯迅文學獎。

長安街知事報導，現年57歲的王計兵出生於1969年11月，初中輟學後當過建築工、撈沙工與廢品回收員。

2019年，50歲的他註冊成為外賣員，利用等餐與等電梯的空檔持續寫作，先後出版《手持人間一束光》、《趕時間的人》、《我笨拙地愛著這個世界》及《低處飛行》。其中《趕時間的人》於2022年7月引發大眾共鳴，2025年1月他更受邀登上央視春晚為王菲單曲報幕；獲獎作品《低處飛行》則預計於今年12月在美國出版發行全球。

中國人民大學黨委書記張東剛於會前接見王計兵，肯定其立足平凡勞動、以真摯詩歌反映時代的價值。王計兵則分享了自己對文學與生活的理解，在他看來，生活中的「光」，不只來自聚光燈下的閃耀，更藏在尋常日子裡陌生人遞來的一杯熱水、路上的一次禮讓、相遇時的一句問候，這些瑣碎的溫暖都可能成為照亮生活的微光。

「外賣詩人」王計兵走進中國人民大學。(取材自長安街知事)
「外賣詩人」王計兵走進中國人民大學。(取材自長安街知事)

精華 FAQ

  • 他2019年成為外賣員後，利用等餐、等電梯等空檔，把想到的詩句寫在紙片與掌心，長期累積創作，逐步形成近6000首作品。

  • 他身著紅衣攜新詩集《手持人間一束光》到人大，分享自己的創作歷程與對文學、生活的理解，並強調平凡日常中的溫暖也能成為詩意來源。

  • 內文提到他曾做建築工、撈沙工和廢品回收員，後出版4本詩集，其中《趕時間的人》引發共鳴，《低處飛行》並獲魯迅文學獎。

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