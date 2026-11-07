「外賣詩人」王計兵帶新詩集赴人大 分享生活中的光

「外賣詩人」王計兵走進中國人民大學。(取材自長安街知事)

AI摘要 文章摘要整理： 「外賣詩人」王計兵以外送空檔創作近6000首詩，從基層勞動者成為魯迅文學獎得主，並在人大分享他眼中的生活微光。

第九屆魯迅文學獎詩歌獎得主、被譽為「外賣詩人」的王計兵，11月6日身著紅衣攜新作《手持人間一束光》至中國人民大學分享創作歷程。曾為生計擺攤、拾廢品的他，在送外賣間隙將詩句寫於紙片與掌心，至今已累積近6000首作品並出版4本詩集，2026年7月更憑藉第三本詩集《低處飛行》摘下魯迅文學獎。

長安街知事報導，現年57歲的王計兵出生於1969年11月，初中輟學後當過建築工、撈沙工與廢品回收員。

2019年，50歲的他註冊成為外賣員，利用等餐與等電梯的空檔持續寫作，先後出版《手持人間一束光》、《趕時間的人》、《我笨拙地愛著這個世界》及《低處飛行》。其中《趕時間的人》於2022年7月引發大眾共鳴，2025年1月他更受邀登上央視春晚為王菲單曲報幕；獲獎作品《低處飛行》則預計於今年12月在美國出版發行全球。

中國人民大學黨委書記張東剛於會前接見王計兵，肯定其立足平凡勞動、以真摯詩歌反映時代的價值。王計兵則分享了自己對文學與生活的理解，在他看來，生活中的「光」，不只來自聚光燈下的閃耀，更藏在尋常日子裡陌生人遞來的一杯熱水、路上的一次禮讓、相遇時的一句問候，這些瑣碎的溫暖都可能成為照亮生活的微光。

「外賣詩人」王計兵走進中國人民大學。(取材自長安街知事)