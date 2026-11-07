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黃河貫通時間大翻案 關鍵岩芯揭開「260萬年前」身世

中國新聞組／北京7日電
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黃河可能比公認的大100萬歲，科學家向下鑽千米給黃河測年齡。（取材自快科技）
黃河可能比公認的大100萬歲，科學家向下鑽千米給黃河測年齡。（取材自快科技）

AI摘要

文章摘要整理：

河南大學團隊透過近千米岩芯研究，初步將黃河貫通時間大幅推前至260萬年前甚至更早；同時，黃河治理80年成果也顯示防洪體系已大幅強化。

為破解黃河貫通時間這道跨越百萬年的地質懸案，河南大學科學團隊向下鑽探近千米提取關鍵岩芯，經一年樣本比對得出初步結論：黃河貫通時間由此前學界公認的120萬至160萬年前，大幅向前推至260萬年前甚至更早。此重大發現將推動地質界重新梳理時間線，而治黃80年來全流域亦建構起水庫與監測網絡，實現歲歲安瀾。

快科技報導，河南大學團隊本次提取的岩芯為鎖定年代之關鍵證據，雖然尚需更多樣本比對分析才能精準敲定時間，但此結論已將黃河貫通時間推前百萬年。

這是初步研究的結論，想要精準敲定黃河貫通時間，還需要更多樣本的比對與分析。但光是多出100萬年，就夠讓地質界重新排一遍時間表了。

黃河身為中國第二長河，全長約5,464千米，發源於青藏高原巴顏喀拉山北麓，流經青海、四川、甘肅、寧夏、內蒙古、山西、陝西、河南及山東等9個省（自治區），最終於東營市墾利區注入渤海，流域面積約79.47萬平方千米。

觀察者網報導，國新辦於6日新聞發布會上介紹治理黃河80年成果。

水利部黃河水利委員會主任陳東明指出，黃河歷史上共發生決口1593次、較大改道26次。80年來幹流堤防總長度已達3000公里，建成三門峽、小浪底等40座骨幹水庫，全流域2768座水庫總庫容接近900億立方米。

各類監測站點亦從60處升級至1萬餘處並新增22座水利測雨雷達，成功戰勝12次花園口站流量超過每秒10000立方米的大洪水，並順利因應2021年嚴重秋汛，保障流域安全。

精華 FAQ

  • 團隊聚焦的是黃河貫通時間，也就是黃河何時形成現今連通格局的年代。研究以近千米岩芯作為關鍵證據，嘗試重建黃河演化時間線。

  • 初步結論顯示，黃河貫通時間由學界原先公認的120萬至160萬年前，推前到260萬年前甚至更早。不過，這仍屬初步成果，還需更多樣本驗證。

  • 文中指出，黃河幹流堤防總長度已達3000公里，建成三門峽、小浪底等40座骨幹水庫，全流域水庫達2768座，監測站點也增至1萬餘處，顯著提升防洪能力。

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