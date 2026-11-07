新疆117歲老奶奶「戴紅圍巾熱舞」狂吸300萬讚 長壽祕訣公開

117歲長壽奶奶現場起舞。(取材自抖音／@這裡是疏勒）

AI摘要 文章摘要整理： 新疆疏勒縣117歲老人圖罕·圖爾迪在景區熱舞影片爆紅，吸引300多萬人按讚；官方證實她是當地最長壽者，且以樂觀作息與飲食習慣聞名。

一段高齡117歲老奶奶在景區隨音樂手舞足蹈、精神矍鑠的短影音日前在網路暴紅，累積吸引超過300萬名網友點讚。新疆 喀什地區疏勒縣官方證實，這名熱愛歌舞的長壽老人名為圖罕·圖爾迪，不僅是當地最長壽的老人，更擁有93口人的五世同堂家族。

極目新聞報導，東營市對口支援新疆疏勒縣工作指揮部表示，這段影音拍攝於11月3日上午在庫木西力克鄉長壽胡楊林景區舉辦的「騎遇疏勒 壽享千年」文旅推廣活動。官方帳號「這裡走疏勒」於11月4日晚間發布老人現場戴著紅圍巾載歌載舞的畫面後，意外獲得300多萬網友點讚。

指揮部工作人員說明，老人是當地知名的長壽文化代表，逢年過節團隊都會前往慰問，每年4月7日家人與鄉里也會為她慶祝生日；在先前一位135歲老人前幾年去世後，圖罕·圖爾迪便成為當地最長壽的老人。

據當地鄉政府與老人的孫女介紹，圖罕·圖爾迪出生於1909年4月7日，老伴於1996年去世。她一生共生育16個孩子（14男2女），目前有4子1女在世，全家五世同堂達93口人，最小的玄孫僅約1歲。

老人作息規律、飲食不挑食，常喝當地粗糧小米粥，也特別愛吃辣與酸的食物。家人透露老人心態樂觀少生氣，「一聽音樂就開始唱起來跳起來」，目前冬天隨兒子住在喀什市，夏天則隨女兒回到疏勒縣庫木西力克鄉生活。

117歲長壽奶奶現場起舞。(取材自抖音／@這裡是疏勒）