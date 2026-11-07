我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨守住佛州堡壘 德桑提斯否認2028再戰白宮

鼎泰豐第三代接班：盡可能不漲價

擠肛門腺太臭收20元？爆火鄉村獸醫闢謠：也就費2張衛生紙

中國新聞組／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
鄉村獸醫老錢從線上走紅至線下。(取材自九派新聞)
鄉村獸醫老錢從線上走紅至線下。(取材自九派新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

河北唐山鄉村獸醫老錢回應網傳「擠肛門腺收20元」說法，強調自己從不收費，認為只是網友調侃；他也以低價醫療與親民服務風格，在抖音累積576萬粉絲。

憑藉「鄉村獸醫修貓修狗的一天」系列短影音爆紅、吸引576萬粉絲關注的河北唐山鄉村獸醫老錢，近日回應網傳「因太臭而向飼主收取20元(約3美元)擠肛門腺費」的傳聞。老錢對此澄清強調自己幫寵物擠肛門腺從不收費，相關說法可能只是網友調侃，並透露「也就是費兩張衛生紙」的舉手之勞，即使知曉同業普遍收費，仍堅持親民的免費服務。

九派新聞報導，截至2026年11月初，老錢在抖音平台的「鄉村獸醫老錢」帳號已累積576萬粉絲。

對於網路流傳的收費梗，老錢向媒體表示不太記得此事，並稱「沒有收20塊錢」，說明幫寵物擠肛門腺成本極低。他也主動對比寵物醫院，指出業界單獨擠肛門腺一般收費10至20元，且剪指甲、掏耳朵等基礎護理通常都會收取人工成本費用，但他仍選擇堅持基礎護理不收費，展現與一般寵物醫院不同的親民風格。

據了解，「老錢」原名錢勇，在軍隊當了8年軍犬訓導員，退伍後又讀了3年動物醫學專業，「治了十幾年大牲口」，之後在唐山開了一家寵物診所，專門修貓修狗。

2025年5月16日，「老錢」開始在抖音等平台分享自己給貓狗治病的日常，這也成為「老錢」走紅的開始。

最初「老錢」影片的節奏還比較慢，一則影片通常只記錄一隻寵物的治療過程。但從去年6月開始，或許是藉鑒了家電華佗「超越家電維修」的視頻風格，「老錢」不僅用上了同款「電子華佗進行曲」，還加快視頻節奏，增加信息含量，之後粉絲就開始穩步增長。

此外，另一方面，「老錢」的良心收費，收穫不少養寵人的驚嘆；1.5元的驅蟲藥，10元的疫苗，再加上100元/天的住院費用，讓不少花過冤枉錢的養寵人「破防」。有人留言：「好小眾的數字，治療貓狗隻要三、五百。」有人懊悔地說：「尿閉30？我花了9000多。」

精華 FAQ

  • 老錢對外澄清這項傳聞不屬實，表示自己幫寵物擠肛門腺從不另外收費，也不記得有收過20元，外界流傳的說法較像網友的玩笑或調侃。

  • 他認為這只是很簡單的基礎處理，成本極低，最多也就是「費2張衛生紙」。雖然知道同業通常會收10至20元，他仍選擇免費幫忙。

  • 他以修貓修狗的日常短影音走紅，後來又加快影片節奏、提升資訊量，搭配親民收費與專業背景，讓內容更有看點，吸引576萬粉絲關注。

抖音 寵物

上一則

黃河貫通時間大翻案 關鍵岩芯揭開「260萬年前」身世

下一則

湖南4歲「蝴蝶寶貝」皮膚一碰就破 爸媽為她不生二胎

延伸閱讀

1次10元、包月200 成都男下班後代扔垃圾 1個月多賺2千

1次10元、包月200 成都男下班後代扔垃圾 1個月多賺2千
河北女400元網購「侏儒豬」長到200斤 1原因含淚繼續養

河北女400元網購「侏儒豬」長到200斤 1原因含淚繼續養
「養貓助我東山再起」？ 杭州男欠2萬不還 12隻萌貓遭法拍

「養貓助我東山再起」？ 杭州男欠2萬不還 12隻萌貓遭法拍
00後寶媽在上海賣3元盒飯 賣1份虧7元 為何堅持半年？

00後寶媽在上海賣3元盒飯 賣1份虧7元 為何堅持半年？

熱門新聞

中國首艘電磁彈射型航空母艦福建艦11月5日入列一周年。圖/新華社

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

2026-11-05 16:00
上海夫妻遺贈畢生積蓄與房產救人，卻因高額稅費卡關。 （取材自新聞坊）

賣650萬房子做慈善 要繳稅450萬 上海夫妻遺產處置卡住了

2026-11-01 08:30
習近平。(歐新社)

習近平清算高階將領 學者：解放軍失去干預政局能力

2026-10-31 15:12
涉情色的水療足浴SPA會所。（取材自都市現場）

川男按摩時睡著 下體一陣冰涼 竟是女技師私自「手推」

2026-10-31 09:30
中國前國務院副總理劉延東10月28日因病在北京逝世，享年81歲。遺體11月3日在北京八寶山革命公墓火化。中新社

前副總理劉延東遺體今火化 習近平等赴八寶山送別

2026-11-03 12:45
有「京城喬姐」之稱的跨性別網紅李金金(右)，2024年在網上發照片曝出籃球明星易建聯(左)嫖娼。（取材自微博）

易建聯涉嫖神隱 跨性別女主角爆詳情「你嫖我是事實」

2026-11-05 08:30

超人氣

更多 >
藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人
特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產

特斯拉Cybertruck銷量慘 馬斯克：德州廠明年停產
空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取

空姐曝秘訣 搭機時這些都可免費索取
餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說

餐飲難做要漲價？鼎泰豐第三代接班人這麼說
白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯

白宮幕僚長換人 川普宣布：米勒接替威爾斯