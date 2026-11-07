擠肛門腺太臭收20元？爆火鄉村獸醫闢謠：也就費2張衛生紙

鄉村獸醫老錢從線上走紅至線下。(取材自九派新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 河北唐山鄉村獸醫老錢回應網傳「擠肛門腺收20元」說法，強調自己從不收費，認為只是網友調侃；他也以低價醫療與親民服務風格，在抖音累積576萬粉絲。

憑藉「鄉村獸醫修貓修狗的一天」系列短影音爆紅、吸引576萬粉絲關注的河北唐山鄉村獸醫老錢，近日回應網傳「因太臭而向飼主收取20元(約3美元)擠肛門腺費」的傳聞。老錢對此澄清強調自己幫寵物 擠肛門腺從不收費，相關說法可能只是網友調侃，並透露「也就是費兩張衛生紙」的舉手之勞，即使知曉同業普遍收費，仍堅持親民的免費服務。

九派新聞報導，截至2026年11月初，老錢在抖音 平台的「鄉村獸醫老錢」帳號已累積576萬粉絲。

對於網路流傳的收費梗，老錢向媒體表示不太記得此事，並稱「沒有收20塊錢」，說明幫寵物擠肛門腺成本極低。他也主動對比寵物醫院，指出業界單獨擠肛門腺一般收費10至20元，且剪指甲、掏耳朵等基礎護理通常都會收取人工成本費用，但他仍選擇堅持基礎護理不收費，展現與一般寵物醫院不同的親民風格。

據了解，「老錢」原名錢勇，在軍隊當了8年軍犬訓導員，退伍後又讀了3年動物醫學專業，「治了十幾年大牲口」，之後在唐山開了一家寵物診所，專門修貓修狗。

2025年5月16日，「老錢」開始在抖音等平台分享自己給貓狗治病的日常，這也成為「老錢」走紅的開始。

最初「老錢」影片的節奏還比較慢，一則影片通常只記錄一隻寵物的治療過程。但從去年6月開始，或許是藉鑒了家電華佗「超越家電維修」的視頻風格，「老錢」不僅用上了同款「電子華佗進行曲」，還加快視頻節奏，增加信息含量，之後粉絲就開始穩步增長。

此外，另一方面，「老錢」的良心收費，收穫不少養寵人的驚嘆；1.5元的驅蟲藥，10元的疫苗，再加上100元/天的住院費用，讓不少花過冤枉錢的養寵人「破防」。有人留言：「好小眾的數字，治療貓狗隻要三、五百。」有人懊悔地說：「尿閉30？我花了9000多。」