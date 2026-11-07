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中國整頓AI微短劇 避免擦邊拜金、只改人名但「劇情重覆」也不行

記者潘維庭／即時報導
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AI短劇蓬勃發展，改變了不少手機使用者的觀影收視習慣。(取材自紅果短劇網站)
AI短劇蓬勃發展，改變了不少手機使用者的觀影收視習慣。(取材自紅果短劇網站)

AI摘要

文章摘要整理：

中國廣電總局針對AI微短劇低俗化與同質化問題展開2個月專項治理，從內容到傳播全面整頓，並同步推動精品創作提升行業品質。

中國微短劇成為近期不少人手機裡的心頭好，但中國國家廣電總局將進行新一輪治理整頓。中國官媒指，針對AI微短劇質量良莠不齊、AI技術助長低俗不良內容反彈等問題，該局近日部署開展新一輪「微短劇低俗化同質化專項治理工作」，治理為期2個月，自11月1日起至12月底。

新華社6日晚間報導，新一輪專項治理聚焦2方面突出問題。內容創作方面，深化治理兒童類不良、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、嚴重違背家庭倫理道德等低俗不良內容；治理未按要求備案稽核的特殊題材內容；治理「盜臉、偷聲」問題，規範AI微短劇創作。

另外是傳播推廣方面，將治理「片名、宣推素材、彈幕評論、引流片段中的低俗內容」；還會治理「同一劇集通過更換片名或主角姓名等方式，改頭換面、反覆播出」；另外，會治理首頁、首屏、首推和重點榜單推荐同質化問題，提升演算法推荐內容的多樣性。

報導引述該局有關負責人表示，新一輪專項治理聚焦AI技術助長低俗化同質化問題，進一步壓實平台機構主體責任，規範平台及帳號營運，推動行業生態持續淨化。

另外，該負責人指，在加強規範管理同時，該局也將深入實施「微短劇精品創作傳播計畫」，通過資金扶持、創作引導、文藝評論、組織傳播等工作機制，不斷提升微短劇的文化內涵、藝術品質和社會價值，以優秀作品持續湧現帶動行業生態持續向好。

精華 FAQ

  • 中國國家廣電總局部署新一輪「微短劇低俗化同質化專項治理工作」，自11月1日至12月底，為期2個月，重點整頓AI微短劇中的低俗、不良與重複內容。

  • 治理重點包括兒童類不良內容、軟色情擦邊、極端對立、拜金主義、違背家庭倫理道德等；同時也會查處未按規定備案稽核的特殊題材，以及「盜臉、偷聲」等AI濫用問題。

  • 因為官方認為有些劇集只改片名或主角姓名，就換皮反覆播出，屬於同質化與規避監管的行為；因此也會治理低俗片名、宣推素材、彈幕與引流片段，並要求推薦內容更多元。

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