周杰倫不賣奶茶改賣機器狗 概念股巨星傳奇聯手宇樹 首發破千單
巨星傳奇與宇樹科技推出限量消費級機器狗UNI-DOGGIE，首發即拿下1000台訂單，展現明星IP結合具身智能硬體的商業化布局。
AI摘要
文章摘要整理：
巨星傳奇與宇樹科技推出限量消費級機器狗UNI-DOGGIE，首發即拿下1000台訂單，展現明星IP結合具身智能硬體的商業化布局。
素有「周杰倫概念股」之稱的港股上市公司巨星傳奇，11月6日在第九屆進博會上攜手宇樹科技，正式發布聯合打造的消費級四足機器狗「UNI-DOGGIE」。該產品零售價為4萬3900元人民幣，全球限量2000台，經銷商威剛科技已現場簽下1000台的商業化首單。受此跨界合作利多消息激勵，巨星傳奇當天盤中股價一度直線拉升逾17%。
根據快科技報導，這款消費級四足機器狗，是巨星傳奇推進「IP×AI」雙輪驅動戰略的核心落地項目。公司與宇樹科技於8月底完成首批備料，並在9月至10月間陸續進入量產。除了硬體發布之外，巨星傳奇同期在機器人合作網點已突破380台，全球首家明星IP沉浸式線下體驗旗艦店也已於9月底在上海正式開業，展現出強烈的商業化布局企圖心。
巨星傳奇成立於2017年、2023年7月於港交所上市，素有「周杰倫概念股」之稱。公司四位創始人包括周杰倫的母親葉惠美及經紀人楊峻榮等人，其核心資產為獨家運營周杰倫官方二次元IP「周同學」。儘管巨星傳奇2026上半年營收同比下滑38.5%至2.18億元，但公司自去年11月起便規畫設立合資公司，持續將明星IP情感價值延伸至具身智能硬體領域。
這起「周杰倫概念股」跨界賣機器狗的消息曝光後，許多網友與投資者紛紛留言驚嘆，「周杰倫不賣奶茶改賣機器狗了，這跨界玩得真大」、「明星IP結合具身智能硬體非常有創意，首發就能拿到1000台訂單很厲害」；不過也有網友理性觀望，「一台4萬多價格偏高，主要還是粉絲與特定渠道買單，後續看量產跟市場反應」。
業界分析指出，巨星傳奇與宇樹科技的合作，成功將流行文化IP與頂尖機器人技術相結合，開創消費級機器人市場的新可能性。隨著1000台首單簽訂與量產推進，這項跨界嘗試能否為公司注入新的成長動能，正受到資本市場與廣大消費者的密切關注。
雙方在第9屆進博會上正式發布消費級四足機器狗UNI-DOGGIE，主打明星IP與機器人技術結合，屬於巨星傳奇推進IP×AI戰略的重要落地項目。 UNI-DOGGIE零售價為4萬3900元人民幣，全球限量2000台；經銷商威剛科技已現場簽下1000台商業化首單，顯示市場關注度相當高。 消息公布後，巨星傳奇股價盤中一度直線拉升逾17%。外界認為此舉有助公司把周杰倫相關IP延伸到具身智能硬體，但後續仍要觀察量產與實際銷售表現。
精華 FAQ
雙方在第9屆進博會上正式發布消費級四足機器狗UNI-DOGGIE，主打明星IP與機器人技術結合，屬於巨星傳奇推進IP×AI戰略的重要落地項目。
UNI-DOGGIE零售價為4萬3900元人民幣，全球限量2000台；經銷商威剛科技已現場簽下1000台商業化首單，顯示市場關注度相當高。
消息公布後，巨星傳奇股價盤中一度直線拉升逾17%。外界認為此舉有助公司把周杰倫相關IP延伸到具身智能硬體，但後續仍要觀察量產與實際銷售表現。
上一則
誘騙同學去緬甸還勒贖？武漢大學：非本校生 網質疑校方回應
下一則