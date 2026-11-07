周杰倫不賣奶茶改賣機器狗 概念股巨星傳奇聯手宇樹 首發破千單

巨星傳奇聯手宇樹跨界合作，推出的機器狗首發即獲1000台訂單。(取材自快科技)

AI摘要 文章摘要整理： 巨星傳奇與宇樹科技推出限量消費級機器狗UNI-DOGGIE，首發即拿下1000台訂單，展現明星IP結合具身智能硬體的商業化布局。

素有「周杰倫概念股 」之稱的港股上市公司巨星傳奇，11月6日在第九屆進博會上攜手宇樹 科技，正式發布聯合打造的消費級四足機器狗「UNI-DOGGIE」。該產品零售價為4萬3900元人民幣，全球限量2000台，經銷商威剛科技已現場簽下1000台的商業化首單。受此跨界合作利多消息激勵，巨星傳奇當天盤中股價一度直線拉升逾17%。

根據快科技報導，這款消費級四足機器狗，是巨星傳奇推進「IP×AI」雙輪驅動戰略的核心落地項目。公司與宇樹科技於8月底完成首批備料，並在9月至10月間陸續進入量產。除了硬體發布之外，巨星傳奇同期在機器人合作網點已突破380台，全球首家明星IP沉浸式線下體驗旗艦店也已於9月底在上海正式開業，展現出強烈的商業化布局企圖心。

巨星傳奇成立於2017年、2023年7月於港交所上市，素有「周杰倫概念股」之稱。公司四位創始人包括周杰倫的母親葉惠美及經紀人楊峻榮等人，其核心資產為獨家運營周杰倫官方二次元IP「周同學」。儘管巨星傳奇2026上半年營收同比下滑38.5%至2.18億元，但公司自去年11月起便規畫設立合資公司，持續將明星IP情感價值延伸至具身智能硬體領域。

這起「周杰倫概念股」跨界賣機器狗的消息曝光後，許多網友與投資者紛紛留言驚嘆，「周杰倫不賣奶茶改賣機器狗了，這跨界玩得真大」、「明星IP結合具身智能硬體非常有創意，首發就能拿到1000台訂單很厲害」；不過也有網友理性觀望，「一台4萬多價格偏高，主要還是粉絲與特定渠道買單，後續看量產跟市場反應」。

業界分析指出，巨星傳奇與宇樹科技的合作，成功將流行文化IP與頂尖機器人技術相結合，開創消費級機器人市場的新可能性。隨著1000台首單簽訂與量產推進，這項跨界嘗試能否為公司注入新的成長動能，正受到資本市場與廣大消費者的密切關注。