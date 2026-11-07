雙11大促 浙男11元拍走市值4萬元黑龍江房「比奶茶還便宜」

鶴崗一房產以11元成交。（取材自阿里資產平台）

AI摘要 文章摘要整理： 黑龍江鶴崗一套68.36平方公尺二手房在雙11活動中以11元拍出，買家僅需再付約2000元契稅即可過戶，平台稱這是合法行銷補貼。

黑龍江鶴崗一套建築面積68.36平方公尺的二手房屋，11月5日在拍賣平台以11元人民幣成功拍出，引發廣泛關注。負責拍賣的瀋陽恒譽通達拍賣有限公司劉經理11月6日證實，該次拍賣真實有效，並非法拍房，是平台為「雙十一」舉辦的行銷補貼活動，買家只需支付11元購房款及約2000元契稅即可完成過戶。

根據縱覽新聞報導，該套房產位於鶴崗市工農區北國明珠一期小區，產權登記顯示房屋無抵押與查封爭議。競價於11月5日15時開始，共吸引1677人報名參拍。依據規則，每人每次可加價0.01元，當出價達到設定的11元封頂價時競價即結束。在經歷1001次出價後，僅耗時2分20秒，便由一位生活在浙江的男士成功搶拍到這套市場價約4萬元的房屋。

這起「11元買房」的罕見事件在網路上引發熱烈討論，「11塊錢連一杯奶茶都買不到，居然能買到一套60多平的房子，這運氣簡直太讓人羨慕了」、「算上2000塊契稅也是純賺，過戶後轉手賣掉就是白賺幾萬塊」；也有不少網友留言表示「以為又是什麼行銷噱頭，沒想到真有人搶到，10日還有下一場，我也要報名碰碰運氣」。

背景資料顯示，該拍賣平台早在2024年11月7日，也曾以11元封頂價拍出一套位於山東威海乳山、市場價近5萬元的42平方公尺海景房，當時由一名江蘇鹽城女士幸運拍得。這類競價活動均嚴禁平台相關人員參與，且拍得者若在三個工作日內無法取得聯繫或因個人原因無法過戶，將被視為自動放棄。

拍賣公司劉經理進一步透露，11月10日平台還將在鶴崗市興山區推出另一套67.52平方公尺的1元起拍房屋，封頂價同樣為11元。截至11月6日上午，該場次已吸引超過1200人報名。在當前各電商平台競爭激烈的背景下，業者透過補貼房款創造話題，成功將白菜價房產轉化為吸引流量的行銷新焦點。

房屋內部畫面。（取材自阿里資產平台）

該房屋所在的小區。(取材自縱覽新聞)

鶴崗一房產以11元成交。（取材自阿里資產平台）