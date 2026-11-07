太原小學招跟課老師 無薪還食宿自理 胡錫進：「簡直乘人之危」

山西太原一間公立小學近日發布「無薪酬」招聘跟崗教師公告，引發輿論批評。(取材自上游)

AI摘要 文章摘要整理： 太原一所公立小學以「師資儲備」為名招募無薪跟崗教師並要求自理食宿，引發輿論與多方批評，校方後又停招，相關部門已介入核查。

山西太原一間公立小學近日發布「無薪酬」招聘跟崗教師公告，引發輿論批評，官媒央視等媒體也批「不能拿『師資儲備』當白嫖的遮羞布」。校方一度稱該職位僅需「跟隨聽課」，旨在提供學習平台並儲備師資；後來又改口說招募因「考慮不周全」已停止。環球時報前總編輯胡錫進 昨氣憤發文批評，稱「在當下就業形勢不好的大環境下，這簡直是乘人之危，給社會做不道德示範」。

綜合媒體報導，太原市萬柏林區育華小學4日發布「跟崗教師」招募公告，聘請語文、數學及英語等學科教師，應徵者須具備大學本科或以上學位並取得教師資格證等，日常需參與備課、聽課、批改作業、班級管理及組織校園活動等工作，但該教師「無薪酬」且「食宿需自理」。

公告發出後引發惹怒全網，諷刺「付費上班真的實現了」、「沒薪酬還得帶飯上崗」、「舊社會的長工至少還要包吃住吧」，認為面向社會招聘持證教師也零薪酬，實在太離譜，更貶低教師。

校方5日對此回應稱，「跟崗教師」非正式教師，旨在為應徵者「提供學習機會和平台」，為學校儲備師資，且「已有人到崗」；如果未來有職缺，會擇優簽合同，轉正後僅五險、無公積金，月實得約1900元人民幣。但5日晚校方又稱「跟崗老師不上課、不帶班」，招募因「考慮不周全」已停止，並指「未實際招到人」，與此前的「已有人到崗」互相矛盾，再度引發網民質疑。

萬柏林區人社局仲裁院隨後表示，該校無薪招聘不合規，用人主體是學校，即使試用期也應依法支付勞動報酬，「能力不行可以不錄用，但不能讓人白幹」，將聯繫教育局制止。多部門隨後介入核查。

央視網稱「教書育人先要尊重勞動」，不能拿「『師資儲備』當白嫖的遮羞布」；新京報快評指出無薪招募涉嫌多重違法違規；澎湃新聞連發三問，質疑「跟崗」是否實為用工、前兩輪是否有人白幹、教育部門是否知情；海報新聞批評這是「畫大餅加白嫖」。

胡錫進發文稱，看到此招聘通知「我挺氣憤的，我覺得這所小學校是在欺負求職者，在當下就業形勢不好的大環境下，這簡直就是乘人之危。這種情況絕不能允許」，「這給社會做不道德的示範。」

多名律師認為，招聘要求遵守學校制度、參與班級管理和課後服務，已構成接受學校管理指揮監督，若符合勞動關係實質要件，即便不簽合同也可能被認定事實勞動關係，不能以「儲備」、「跟崗」名義規避支付報酬等法定義務。