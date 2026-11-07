踏1步頂5步 智能電動鞋首發7999元 網：現實版「風火輪」

美國瞬動科技（Shift Robotics）研發的「Moonwalkers Dusk」智能動力鞋（中文簡稱「踏月者」）。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 美國瞬動科技在進博會展出Moonwalkers Dusk智能動力鞋，售價7999元，主打AI助力與最後1公里通勤，但其噪音、合規與安全性也引發熱議。

在第九屆進博會技術裝備展區上，由美國瞬動科技（Shift Robotics）研發的「Moonwalkers Dusk」智能動力鞋（中文簡稱「踏月者」）吸引眾多目光。這雙標價7999元人民幣的「電動鞋」，被網友戲稱為現實版「風火輪」，能讓使用者「一步頂別人五步」，現場首發即引發廣泛關注。

綜合媒體報導，該產品本質上是一副綁在日常鞋外面的輪式外骨骼，鞋底由電機驅動並透過AI系統識別步態自動助力。其最高時速約11公里、滿電續航約10公里、充電需90分鐘，單隻重量約1.6至1.95公斤。瞬動科技商務經理施乾浩表示，該產品上個月發布後第一批已賣斷貨；項目經理賓津嬋則回應，雖然售價約等於兩台普通電動自行車，但其優勢在於能攜帶上地鐵與登機，解決最後1公里的跨場景通勤。

這雙昂貴的智能動力鞋在網路上引發熱烈討論，「時尚是個輪迴，還記得當年的暴走鞋嗎」、「穿上這雙鞋你就是進博會最靚的仔，秒會凌波微步」、「這下真的腳踏風火輪上班了」；但也有不少網友留言質疑，「塑料輪子走起來噠噠噠很吵，上路合規性與安全性也是個大問題」。

該款動力鞋早在2024年第七屆進博會時就曾完成亞洲首展，當時起售價為1049美元。廠商表示上一屆展出後第二代產品已進入打樣階段，實現減重20%並優化了噪音與路面適應性。不過，關於能直接穿著搭地鐵或登機的說法，仍需符合各城市地鐵守則及航空公司對內置鋰電池設備的安檢規定。

媒體分析指出，這雙電動鞋定位於地鐵站到家、停車場到公司等短途替代工具，並非要直接取代電動自行車。每天有固定平整路面需要走完最後幾公里的人，它能提供省力體驗；但對於需要載人載物與長途通勤的人而言，電動車仍不可替代。