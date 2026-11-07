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王楚欽復出首戰輸19歲隊友 黑臉、扭頭被批沒風度

中國新聞組／北京7日電
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WTT法蘭克福冠軍賽男單八強決賽中，中國名將王楚欽以0：3，不敵19歲隊友溫瑞博...
WTT法蘭克福冠軍賽男單八強決賽中，中國名將王楚欽以0：3，不敵19歲隊友溫瑞博。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

王楚欽傷停36天後復出即遭溫瑞博3局橫掃，賽後情緒低落與握手畫面引發風度爭議，同時國乒男單在本賽事也接連失利。

北京時間11月6日，WTT法蘭克福冠軍賽男單八強決賽中，中國名將王楚欽以0：3，不敵19歲隊友溫瑞博，復出第二戰即止步16強，整場比賽僅耗時約23分鐘，引發譁然。賽後王楚欽神情落寞，現場畫面顯示，他用衣袖反覆擦拭眼睛，疑似落淚；在球場上他還向對手比出「抱歉」的手勢。

不過比賽結束後，王楚欽疑似「黑臉」、扭頭和溫瑞博握手，溫瑞博卻對他彎腰看似半鞠躬致敬的畫面被瘋傳，王楚欽被批沒風度，溫瑞博賽後大吼慶祝姿態也引發爭議。

據上觀新聞報導，第一局，王楚欽率先得分，溫瑞博追至4：4，此後雙方比分交替上升，王楚欽在5：6落後時連得兩分，重新以7：6領先。然而局末溫瑞博連得5分，以11：7先下一局，王楚欽大比分0：1落後。第二局，溫瑞博隨後拿下關鍵一分，以11：8再勝一局，王楚欽大比分0：2落後。第三局，王楚欽再次連得兩分追至6：8，但溫瑞博沒有再給機會，連得3分以11：6鎖定勝局。最終，王楚欽0：3不敵溫瑞博。

休戰36天復出即遭零封，王楚欽賽後情緒低落，疑當眾拭淚。有球迷為他打氣，現場高聲呼喊「好好休息」。

此前，王楚欽因左肩肩袖肌腱炎伴部分撕裂和右膝膝蓋滑囊炎，傷停36天，復出首輪剛打完，隔日便遭遇高強度內戰，身體反應和賽場節奏遠未恢復。有評論指出，他久疏戰陣，導致其手感生疏，腳下移動發鈍，在前三板的發接髮與相持段中失誤偏多，始終難以跟上比賽節奏。

而王楚欽賽後疑似「黑臉」和扭頭握手的畫面也引發爭議，王楚欽被批評沒風度。也有網民稱，實際握手環節，王楚欽只是情緒低落、走神看向裁判方向，沒有拒絕握手，不是針對溫瑞博。

而溫瑞博在贏球瞬間握拳大吼慶祝畫面也有人批評。不過他大吼慶祝完之後，隨即主動快步上前，向溫瑞博彎腰致意，主動伸手，開口還叫「頭哥」，有網民認為他態度很謙卑、尊重前輩。

國乒男單也損兵折將。在男單16強賽中，梁靖崑與巴西名將雨果·卡爾德拉諾展開五局苦戰，最終2：3遺憾落敗，無緣晉級。另一名國乒選手向鵬對陣德國本土選手帕特里克·弗朗西斯卡，以4：11快速落敗。

精華 FAQ

  • 他在男單8強對戰19歲隊友溫瑞博時以0:3落敗，整場比賽約23分鐘結束，復出第二戰就止步16強，未能延續首輪的回歸氣勢。

  • 因為現場畫面顯示他神情低落、疑似落淚，握手時又被拍到扭頭與「黑臉」動作，因此遭部分網民批評；但也有人認為他只是情緒失落，並非刻意失禮。

  • 除了王楚欽之外，梁靖崑在16強與巴西名將雨果苦戰5局後以2:3落敗，向鵬則對德國選手弗朗西斯卡時以4:11快速失利，國乒男單整體表現不理想。

王楚欽

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