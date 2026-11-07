重慶母帶女兒點6元豆芽卻連吃7碗飯 店主這舉動看哭網友

媽媽把豆芽菜都夾給女兒吃，自己一直吃白飯。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 重慶一名母親帶女兒吃飯只點6元豆芽，自己靠湯汁連吃7碗白飯還想打包；店主察覺其拮据後悄悄加菜並放入300元，善意舉動感動網友。

重慶一名母親近日帶女兒上一家餐館吃飯，只點了一盤6元（人民幣，下同）的炒豆芽，她把豆芽全夾給女兒吃，自己靠著豆芽湯汁的鹹味連吃了7碗白米飯，把電飯煲裡的飯全吃光了，吃完了還要打包豆芽。女店主英姐見狀，立刻到廚房安排師傅額外炒了兩道菜，悄悄放在黑色打包袋裡，又放入300元現金，告知女子若有困難可再來店裡找她。女店主的舉動被媒體曝光後，看哭網友。

據河北長城網報導，近日，一家餐館內的一幕讓無數網友動容。事發在11月4日，重慶一家餐館內，一對母女進店後猶豫許久，最終只點了一份售價6元的炒豆芽，這是店內最便宜的菜。

店主英姐擁抱了那名母親，叮囑她「一定要堅強」。（取材自微博）

菜上桌後，母親幾乎不動筷子，把大部分豆芽都夾給了孩子，自己就著盤底的鹹味連吃7碗米飯，直接吃空了店裡的電飯煲。飯後，該名母親主動付了比菜價多2元的8元餐費，還輕聲詢問能否打包剩下的豆芽，並解釋說自己不是想占便宜，只是不願浪費。

店主英姐看出母女倆經濟拮据，趁打包時讓後廚額外炒了兩道熱菜，並在黑色塑料袋裡塞入300元現金，還附上紙條，寫明「有困難就來店裡找我」。

那名母親發現袋中的現金後，當場推辭，表示「不用不用，我自己能扛過去」，想把錢退回；英姐沒有鬆手，只把她送到店門口。交談時，這名母親終於繃不住落淚，英姐也跟著紅了眼眶，說了一句「我也難受」。 29

店內監控視頻被放上網路後被大量轉傳，媒體找到英姐證實了此事。英姐說，她當時特意用不透明的黑色袋子裝好，遞過去時只說「這是廚房多做的，放著也浪費」，避免讓對方感到難堪。送別時還擁抱了那名母親，叮囑她「一定要堅強」。

英姐說，會這麼做的原因，是自己早年曾因投資失敗虧過錢，也面對過人生困境，從低谷爬起後，更能體會生活不易，「能幫一把就幫一把」。自己只是做了一點小事，能幫到對方就很開心。

不少網友為這份善意點讚，稱店主不動聲色的善意是「最高級的善良」，評論區滿是感慨：「普通人太不容易了，不知怎麼就看哭了」、「多一分體諒，多一份愛心」，也有人感慨「同樣是人間煙火，有人滿眼嫌棄，有人滿心體諒」、「想起了大學時候，和室友倆人為了省錢，中午就一份6塊錢的土豆絲，2碗米飯」、「都不容易啊」。也有網友質疑是擺拍，馬上被其他網友回懟：「質疑的人都是性本惡」。