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中國神舟24號將升空 首次有「外籍太空人」進入天宮

記者陳宥菘／即時報導
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神舟23號載人飛船與長征2號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。(新華社)
神舟23號載人飛船與長征2號F遙23運載火箭組合體轉運至發射區。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

神舟24號預計2026年下半年升空，將首度搭載巴基斯坦太空人進入天宮，標誌中國載人航天首次與外籍航天員聯合飛行。

繼中國神舟23號搭載首位香港女太空員升空後，神舟24號預計2026年下半年發射，中國官方表示，此次載人飛行任務將有1名巴基斯坦太空人以載荷專家身份參加，中國「天宮」太空站將迎來首位外籍太空員。

新華社7日報導，根據中國載人航天工程辦公室消息，神舟24號載人飛行任務將有1名巴基斯坦航天員（太空人）以載荷專家身份參加，在完成短期在軌飛行後，隨神舟23號載人飛船返回。這是中國載人航天工程歷史上首次中外航天員聯合飛行，中國空間站（太空站）將迎來首位外籍太空員到訪。

載荷專家為太空員按任務分類的其中一種，是指在太空站中進行科學與應用研究等實驗工作的科研人員。

報導指出，2025年2月，中國和巴基斯坦在伊斯蘭堡簽署「關於選拔、訓練巴基斯坦航天員並參與中國空間站飛行任務的合作協議」，正式啟動巴基斯坦航天員選拔工作。經過初選、復選、定選3個階段的嚴格篩選和評定，選拔出2名巴基斯坦預備航天員，在中國完成各項訓練並通過考核後，其中1人將執行載人飛行任務，1人作為任務備份航天員。

中國每年常態化實施2次為期半年的載人飛行任務。今年5月24日，神舟23號升空。太空人乘組由朱楊柱、張志遠、黎家盈組成，當中黎家盈為首位香港土生土長的太空人。此外，其中1名太空人將開展中國首次1年以上長期駐留試驗，預計搭乘神舟24號返回地球。

按照天宮一貫「先上新乘組、太空會師交接、舊乘組撤離」模式，歷次換班2組人員會在太空站共同工作生活約5至7日，等完成全部交接過渡後，才安排舊乘組返回地球。

精華 FAQ

  • 最大亮點是將首次有外籍太空人進入中國天宮太空站，且由巴基斯坦航天員以載荷專家身份參與，象徵中國載人航天開啟國際合作新階段。

  • 他將以載荷專家身份執行任務，主要負責太空站內的科學與應用研究實驗，完成短期在軌飛行後，再隨神舟23號返回地球。

  • 雙方已於2025年2月在伊斯蘭堡簽署合作協議，啟動巴基斯坦航天員選拔；經過3階段篩選後，2名預備航天員赴中訓練，最終1人執行任務、1人備份。

香港 太空人 巴基斯坦

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