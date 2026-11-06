中國2027年放假出爐：春節9天平史上最長

陸2027年放假出爐，春節9天平史上最長。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國公布2027年放假安排，春節可連休9天且全年調休減少，官方強調兼顧休息權益、出行錯峰與生產秩序，也鼓勵民眾搭配帶薪年休假規劃長假。

中國2027年全年放假安排5日出爐，2027年春節 將在2月5日（除夕）至13日（正月初八）放假調休，共九天假期，與2026年同為史上最長的春節假期。同時，為了避免節後連續上班七天，特意在春節前後的兩個周末，各調休一天。

央視新聞報導，九天超長春節假期將再次在2027年出現，既能滿足民眾春節探親訪友的需求，也能錯峰調休、拼假調休，如果加上五天帶薪休假，甚至可以拼出15天的超長假期。

中國國家發改委國土開發與地區經濟研究所區域戰略二室副主任劉敏解讀，根據2024年修訂的《全國年節及紀念日放假辦法》，自2025年起春節法定假日由3天增至4天（農曆除夕、正月初一至初三），放假調休8天。2027年除夕為2月5日週五，與週末順連可實現放假9天。本次9天假期不需要在既往基礎上額外增加補班天數，可以更好平衡休息權益和生產秩序。

全年來看，2027年沒有因為假期調休而出現超長工作周的情況。2027年，元旦、清明與週末自然相連不調休，端午、中秋均為週三不調休。這樣算下來，2027年假期，春節9天、十一假期7天、五一勞動節5天，元旦、清明都是3天，假期後最長的工作日也只有6天。

劉敏介紹，2027年是近年來調休最少的一年。全年法定節假日中，4個假期零調休。一是短假儘量不調休。二是長假嚴控調休量。三是給群眾更多自主選擇。

從2025年1月1日起，修訂後的《全國年節及紀念日放假辦法》將全體公民放假的假日增加2天，其中春節、勞動節各增加1天。也就是說，截至目前，全年法定放假天數已增加到13天。

劉敏分析，調休安排更注重可預期性，官方明確公佈調休原則，民眾可對照規則自行規劃，同時政策鼓勵結合帶薪年休假形成更長假期，推動錯峰出行。

要想拼假，需要帶薪年休假的組合形成。今年以來，已有陝西、安徽、貴州、浙江、雲南、山西、天津等多地發出關於落實帶薪年休假制度、鼓勵職工錯峰休假的通知。專家表示，這其實也釋放出鮮明的政策信號，就是持續加強政策協同，推動帶薪休假等制度落在實處。