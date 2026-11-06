中國澡堂文化到新式湯泉 躺平也有傳承

AI摘要 文章摘要整理： 中國北方傳統澡堂在家用熱水普及後式微，如今北京等地興起結合餐飲娛樂的新式湯泉，讓洗澡空間重新成為城市休閒據點。

換上拖鞋，前往淋浴間洗澡泡湯，接著你可以選擇到自助用餐區享用水果、冰淇淋和飲料，還有電影院 、遊戲中心等娛樂空間可以體驗。你可能以為這是去韓國旅遊時一定要體驗的汗蒸幕，實際上這是位於北京的湯泉中心。近年這類「新式湯泉」在中國城市興起，成為不少人的休閒新選擇。

中國北方本身就有歷史悠久的澡堂文化。北京日報報導，早年澡堂的入場費用便宜、不限使用時間。客人進入澡堂，帶著毛巾和肥皂，依序泡過幾個不同溫度的水池，泡完澡後的休息區，有人喝茶、下棋、聊天，也有修腳刮痧等服務。

在北方出生長大的李小姐分享，過去的基礎設施沒辦法讓家家戶戶都有熱水，最經濟實惠的方式就是大家一起去公共澡堂洗澡，「洗得乾淨舒服，也算是過周末的好方式」。

隨著基礎建設日益完善，熱水送入尋常百姓家，洗澡這項日常清潔需求回到自家浴室。客源逐漸流失之下，老澡堂相繼歇業，曾經熱鬧的澡堂日常，一度逐漸淡出城市生活。

過去幾年，這類沐浴業歷經轉變。一位洗浴中心經營者觀察，2008年開始，沐浴業走向規範化，演變成集洗浴、按摩、桑拿、娛樂等多功能為一體的綜合性休閒場所。

「十一假期」期間，記者前往一家位於北京朝陽區的湯泉中心。因應連續假期，店內收費翻倍，即便如此，店內仍可以看到許多客人，還有人帶上幾個大行李箱，打算將這裡作為旅遊期間的暫時休憩場所。

三層樓的建築裡，真正的洗浴區只位於一樓；二樓設有餐廳、書吧、遊戲區、汗蒸區等；三樓則有休息大廳、放映區和客房等。甚至還設有辦公區，幾名客人圍坐在長桌前使用筆電，桌面拉滿充電線，附上一台印表機，直接把休息區變成臨時辦公空間。

從老澡堂到新式湯泉，洗澡這件事兜了一圈，又重新回到公共空間。老澡堂裡喝茶、下棋、聊天的景象逐漸遠去，取而代之的是打電玩、吃水果、滑手機，甚至抱著筆電工作的年輕人。澡堂的模樣變了，洗澡也不再是唯一目的，但對許多人而言，這裡仍是一個能暫時卸下一身疲憊，消磨大半天時光的地方。