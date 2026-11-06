武漢抗疫電影「白衣逆行者」積壓6年 上映前疑悄然撤檔

AI摘要 文章摘要整理： 由劉德華主演、以武漢疫情為背景的《白衣逆行者》原定11月6日上映，卻未開賣預售且檔期資訊變更，外界懷疑已悄然撤檔，原因與輿論壓力有關。

由劉德華 主演、以武漢 新冠疫情 為背景的電影「白衣逆行者」原訂11月6日上檔，卻至今未開賣預售票，豆瓣網站有關其檔期描述也變成未定，疑似悄然撤檔。這部片碰觸集體記憶，先前已經引發負面輿情。

「白衣逆行者」上映之路命運多舛，電影早就在2020年12月殺青，積壓六年後，片商10月17日宣布將於11月6日在中國上映。

不過，在貓眼等中國售票平台上，這部片尚無法購票，檔期僅寫「2026」而非先前宣布的定檔日期。在影評平台豆瓣網上，「白衣逆行者」的上映日期則被改成「2027（未定）」。

全國影片推介會10月25日在浙江橫店舉行，這是面向電影行業人士的重要活動，各影視公司推薦手中還未上映的已定檔或尚未定檔的電影。根據電影圈人士提供的手冊，推薦片單上並沒有「白衣逆行者」。

「白衣逆行者」由香港導演邱禮濤執導，主要演員有香港的劉德華和大陸的楊子姍等；電影講述2020年初疫情爆發時，普通人在武漢攜手抗疫的故事。

有電影自媒體稱 這是繼「澎湖海戰」後，又一部不了了之的電影。而它們的「消失」，都和電影本身拍得好不好無關，而是和輿論有關。

新冠疫情最早在武漢爆發。抗疫的話題在中國一開始是感動，但後來更多是質疑，主要和當局的封控手段及頻繁核酸檢測有關。2020到2022這三年，甚至成為許多人的創傷，當局也不願民眾回想起那段時光。

這部電影的上映引起中國不少網友熱議，有人質疑這是「過時抗疫片」，表示「傷疤都結痂了還摳開」；有人留言「向李文亮─致敬」；也有人說「作為一名醫療工作者，我們不需要這樣的歌頌，我們需要平常工作裡的尊重與理解，我們不是疾患的始作俑者！」

截至目前，「白衣逆行者」發行片商並未正式宣布撤檔或調整檔期。一些網友認為，即使這部片上映，也已經錯過最佳時機。